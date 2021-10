von Graziella Verchio

Nach und nach füllt sich die Begegnungsstätte Siedlerheim im Singener Süden mit Leben. Mit Angeboten wie dem Tafelladen im Zelt, dem Mittagstisch oder Sprachkursen bauen die langjährigen Partner Siedlergemeinschaft und der Verein Kinderchancen ihr Konzept eines Mehrgenerationenhauses immer weiter aus. „Es sollen mehr und mehr Leute ihren Weg ins Haus finden“, sagt auch Udo Engelhardt, Vorsitzender des Vereins Kinderchancen. Seit September hat der Verein nun einen Mietvertrag mit der Siedlergemeinschaft abgeschlossen, berichtet er. Damit wird Kinderchancen an 20 Tagen im Monat eine Nutzung von Haus und Gelände des Siedlerheims ermöglicht. Damit sei ein weiterer, wichtiger Schritt in der Quartiersarbeit getan: Seit September werden im Untergeschoss der Begegnungsstätte soziale Beratungen der Arbeiterwohlfahrt und der Caritas Singen-Hegau angeboten. Der Verein Kinderchancen ist der Vermieter. „Für uns war von Anfang an klar: Wir wollen das Siedlerheim als Standort nicht nur erhalten, sondern auch eine Mehrfachnutzung anregen“, so der Vorsitzende von Kinderchancen. Nur die Frage nach dem Wie musste geklärt werden, so Engelhardt.

Laut dem Vorsitzenden des Vereins Kinderchancen schien der Raum gut geeignet für Beratungsangebote. „Das Zimmer hat einen separaten Eingang, man kann hier geschützt und ruhig arbeiten“, sagt Udo Engelhardt. Auch die Infrastruktur mit einem Festnetztelefon, WLAN-Zugang, Drucker, verschließbaren Büroschränken und -tischen ist gegeben. Damit bietet das Untergeschoss eine gute Grundlage für ein Beratungszentrum, erzählt der Vereinsvorsitzende. So kam bald die Idee auf, ein Büro auf Zeit einzurichten, berichtet er. Konkret kann der Raum gegen ein Obolus für einen bestimmten Zeitraum gemietet werden. „Dies wurde auch zufriedenstellend angenommen“, so Engelhardt.

Von links: Brigitte Ossege-Eckert, Friedrich Klatt (beide Caritas Singen-Hegau), Lars Kiefer (AWO Kreisverband Konstanz) und Udo Engelhardt (Kinderchancen) bieten soziale Beratungen in der Singener Südstadt an. | Bild: Verchio, Graziella

Von Montag bis Freitag sind die Vormittage von der Arbeiterwohlfahrt oder der Caritas belegt. „Das moderne dezentrale und offene Konzept, einen Raum gemeinsam zu nutzen, ist beispielhaft“, sagt Lars Kiefer, Vorsitzender des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt Konstanz. Die AWO bietet montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr die Sozialberatung Süd an. Raimund Siirak gibt Hilfestellung im Umgang mit Behörden und steht für Fragen rund um die Themen Renteneintritt und Erwerbsminderungsrente zur Verfügung. Die Caritas Singen-Hegau ist immer freitags von 9 bis 11 Uhr in der Begegnungsstätte anzutreffen. An jedem ersten und dritten Freitag im Monat bietet Friedrich Klatt vor Ort eine Schuldnerberatung an. „Wir wollen nah dran sein am Menschen und versuchen es bürokratisch so unkompliziert wie möglich zu gestalten“, sagt er.

Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat schlägt der Migrationsfachdienst der Caritas seine Zelte im Beratungszentrum auf. Er ist Ansprechpartner für Fragestellungen persönlicher und finanzieller Art. Das Angebot richtet sich an Menschen aus aller Welt – auch diejenigen, die schon länger in Deutschland sind, betont Fachbereichsleiterin für Soziale Dienste, Brigitte Ossege-Eckert. Immer mittwochs bietet die Caritas ebenfalls von 9 bis 11 Uhr unter der Überschrift Integrationsmanagement Beratungen für geflüchtete Menschen an. „Viele Geflüchtete leben in der Südstadt“, weiß die Fachbereichsleiterin, „es ist ein wertvoller Beitrag, wenn sie dort beraten werden, wo sie wohnen.“ Auch Lars Kiefer meint: „Der Weg ins Rathaus ist für Viele oft unvorstellbar, weil die bürokratische Hürden so groß sind.“ Kurze Wege und eine niederschwellige Beratung direkt vor der Haustür, das sei ein großer Gewinn, findet Ossege-Eckert. „Wir kommen alle aus der Sozialarbeit, das heißt: Egal, wer gerade im Büro ist – wir können in der Regel eine erste Frage aus diesem Bereich immer beantworten“, merkt Klett an. So sei immer ein „Kompass in Person“ vor Ort, ergänzt Kiefer. „Ich hoffe, dass sich noch weitere soziale Institutionen uns anschließen und die Nachmittage im Beratungszentrum mit Angeboten füllen“, sagt Udo Engelhardt.