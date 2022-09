Aus einer Idee wurde Wirklichkeit: Das von Steinmetz Christoph Fischer und Steinbildhauer Daniel Forster geschaffene Kreuz hat einen Platz im neu gestalteten Pfarrgarten in Friedingen gefunden. Es ist der heiligen Corona gewidmet, die als Schutzpatronin gegen Seuchen um Hilfe angerufen wurde.

Material hatte Fischer aus Reststücken, Forster fertigte einen Entwurf an, ihr Arbeitgeber Joachim Schwarz stellte seine Werkstatt zur Verfügung. Die Stadt nahm das Angebot zur Aufstellung des Kreuzes gern an, aber wie es jetzt dort steht, irritiert die beiden. Einen von der Natur geprägten Garten, wie von der Stadt geplant, stellen sich Fischer und Forster anders vor.

„Wir stehen hier wie in der Wildnis, rundum ist das Gras kniehoch“, sagt Christoph Fischer. Beide hätten das Gefühl, dass ein Pfarrgarten einen würdigen Rahmen für festliche Anlässe wie Taufe, Kommunion oder Hochzeiten bieten sollte. Auch der tief am Boden liegende Sockel des Kreuzes sei teilweise durch Grashalme verdeckt. Darin hat Forster die Legende der heiligen Corona dargestellt.

„Aber man sieht sie nicht richtig“, sagt er. Er hoffe, dass die Tafel zur Erklärung noch angebracht werde. Wie es heißt, ließ ein römischer Statthalter sie mit Seilen zwischen zwei herab gebogene Palmen spannen, durch das Zurückschnellen sei ihr Leib in Stücke gerissen worden. Umrahmt von Ornamenten hat Forster in filigraner und detailgetreuer Arbeit ein kunstvolles Relief in den Seedorfer Sandstein gehauen.

Eingebettet in eine orientalische Szenerie hebt sich die Figur plastisch hervor. Es sei für ihn schon eine Herausforderung gewesen, sagt Daniel Forster, er sei selbst überrascht gewesen, dass die filigrane Arbeit so gut rauskommt.

Neuer Pfarrgarten bietet viele Möglichkeiten

„Eine gepflegte Umgebung könnte auch zu einem Treffpunkt werden, wo sich Einwohner gern aufhalten“, meint Christoph Fischer als Friedinger Bürger. Der Pfarrgarten sei vom Konzept her gut gestaltet, sein Potential aber nicht voll ausgeschöpft.

Es sei einfach schade, dass die Anlage nicht so genutzt wird, wie es möglich wäre. Ein Mahnmal auch in heutiger Zeit zu errichten, war die Idee von Fischer schon vor der Pandemie. Dann kam Corona und daraus wurde ein Corona-Kreuz.