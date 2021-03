Der öffentliche Nahverkehr kämpft beinahe überall in Deutschland wegen des Coronavirus gegen Finanzlücken. Auch in Singen, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Schwarz im Rahmen seines Halbjahresberichtes 2020 im Betriebsausschuss berichtete. Denn die Auswirkungen sind auch in der Hohentwiel-Stadt drastisch. So seien die Fahrtgastzahlen in allen Kartenangeboten im Vergleich zum Jahr 2019 insgesamt um 21,6 Prozent auf rund 1,1 Millionen gesunken.

Und dennoch: „Wir sind wirtschaftlich mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen“, sagte Schwarz. Denn durch den Rettungsschirm des Landes für den öffentlichen Nahverkehr sei Singen teilweise für den Rückgang entschädigt worden. Aber wie sich die Finanzsituation im zweiten Corona-Jahr 2021 auswirken werde, sei derzeit noch nicht absehbar. Schwarz rechnete aber auch hier mit großen Umsatzeinbußen beim Stadtbus.

Schülerjahreskarten bleiben konstant

Die größten Einbußen im zurückliegenden Jahr 2020 mussten die Stadtwerke bei den Einzel- und Mehrfahrtenkarten hinnehmen. Die beiden Segmente sanken um 25,7 Prozent auf 186.482 Fahrten. Allerdings: „Nichtsdestotrotz kann man erkennen, dass der Rückgang bei den Mehrfahrtenkarten weniger einschneidend war“, so Schwarz. Dies sei auf die Senkung der Tarife zum 1. April 2020 zurückzuführen. Bei den Schülerzeitkarten sieht die Entwicklung ähnlich aus: Der Rückgang beträgt 15 Prozent. 412.945 Schülerzeitkarten wurden 2020 verkauft. Erfreulich ist hingegen die Entwicklung bei den Schülerjahreskarten. Während die Schülermonatskarten um 27,5 Prozent drastisch zurückgegangen sind, ist die Zahl der Schülerjahreskarten laut Schwarz etwa auf dem Niveau aus dem Jahr 2019.

Es gibt auch gute Nachrichten: Denn die Stadtbusse sind 2020 weniger Kilometer gefahren. „Wir haben weniger Umleitungen und durch die Inbetriebnahme des zentralen Busbahnhofes weniger Kilometer im Fahrplan“, sagt Schwarz. Den Rückgang bezifferte er um 4,4 Prozent auf 769.408 Kilometer.