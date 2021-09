Wer von Norden her über die Hohenkrähenstraße nach Singen kommt, muss mit Wartezeiten an einer Baustellenampel rechnen. Bauarbeiter sind derzeit damit beschäftigt, in der wichtigen Singener Ausfallstraße die Mittelnaht im Asphalt zu sanieren, wie Michael Spreitzer von der Abteilung Straßenbau bei der Singener Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Die Straße sei in zwei Bahnen asphaltiert, mit der Folge, dass es zwischen den beiden Asphaltbahnen eine Fuge gab. Diese habe sich nun im Laufe der Zeit aufgeweitet, so Spreitzer. Die Verkehrssicherheit sei nicht mehr gegeben gewesen. Rad- und Motorradfahrer hätten mit einem Rad in der Lücke zwischen den beiden Fahrbahnen hängen bleiben können. Daher hätten die Bauarbeiter nun einen Streifen in der Mitte der Straße herausgefräst. Dieser würde nun frisch und eben asphaltiert. Wie Spreitzer ebenfalls mitteilt, sollen die Arbeiten heute beendet werden. Jedenfalls werde die Baustellenampel heute Abend abgeschaltet sein.