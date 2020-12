Corona hat die Welt ärmer gemacht. Nach mittlerweile neun Monaten Pandemie sehnen sich die Menschen nach Begegnung, nach Kultur und die Gläubigen nach gemeinsamer Spiritualität. Für sie ist es ein Segen, dass unter strengen Hygieneregeln Gottesdienste stattfinden können.

Singen nur mit genügend Raum

Was jedoch fehlt, ist der Gesang. Singen darf nur, wer genügend Raum um sich herum hat. Für Chöre, in denen die Sänger gewöhnlich dicht beieinander stehen, ist das nichts. Sie dürfen seit Monaten nicht mehr gemeinsam musizieren, es sei denn virtuell.

In den Kirchen ist es relativ still geworden, weil auch die Gläubigen nicht singen dürfen. Dabei würden sie sich so gerne mit den bekannten Liedern auf den Advent einstimmen.

Orgel kann Stimme nicht ersetzen

Am ersten Advent hatte Kirchenmusikdirektor Georg Koch noch auf Gesang verzichtet. Die Orgel als Königin der Instrumente sollte die menschlichen Stimmen ersetzen. Doch das kann sie nicht. Bei noch so einfühlsamem, fantasievollem Spiel und Interpretation der Adventslieder an der Orgel fehlt die Individualität des Gesangs.

Koch kam zu der Erkenntnis: „Advent ohne Adventslieder ist bedrückend.“ Das wollte er ändern und lud Sänger aus der Tonwerkstatt ein, die folgenden Adventsgottesdienste mitzugestalten. So entstand eine Schola, bestehend aus fünf Sängerinnen und Sängern.

Auf den Orgelemporen von Liebfrauen und Herz-Jesu ist weit über der Gemeinde genügend Platz, um den vorgeschriebenen Abstand von 2,50 Metern nach vorne einzuhalten. Weil die Aerosole beim Singen sich weiter im Raum verbreiten als beim normalen Sprechen, ist dieser Abstand geboten.

Kirchenlieder auch in Gottmadingen

Die Singener Seelsorgeeinheit ist nicht die einzige, die sich mit einer Schola Gesang in die Kirchen holt. Auch in Gottmadingen singen sehr kleine Ensembles Kirchenlieder, lobt Pfarrer Jörg Waldvogel das kreative Engagement seiner Seelsorgeeinheit.

Für die Singener Messfeiern hatte sich Pfarrer Bernhard Knobelspies den Adventsgesang gewünscht. Die Gottesdienstbesucher reagierten mit großer Freude. Viele bedankten sich nach der Messe persönlich für die musikalische Gestaltung.

Für sie sind die Lieder ein Trost in dieser herausfordernden Zeit. Grund genug für das kleine Ensemble weiterzumachen, und an den kommenden Wochenenden für festlichen Klang zu sorgen.