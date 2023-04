Das Impulshaus Engen öffnet am Sonntag, 23. April, die Türen und möchte sich und sein Angebot der Öffentlichkeit präsentieren. Dazu hat die Einrichtung einiges geplant. In der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr lädt es mit einem Frühlings-Brunch zum Schlemmen und Genießen ein. Zudem findet von 11 bis 15 Uhr auf dem Gelände ein großer Flohmarkt statt. Wer die Einrichtung gerne kennenlernen möchte, kann zudem um 11.30 Uhr an einer Führung durch das Haus teilnehmen.

Das Impulshaus Engen ist eine Wohn- und Arbeitsstätte für junge Erwachsene, die im Laufe ihres Lebens psychisch erkrankt sind. Hier werden sie auf ihrem Weg von der Schule ins Berufsleben zu einer selbstständigen Lebensführung begleitet, betreut und gefördert. In realen Arbeitsfeldern, wie beispielsweise in der Landwirtschaft, der Küchenarbeit oder Hauswirtschaft, erlangen die Bewohner soziale und berufliche Kompetenz.

Im Impulshaus wird fast alles, was auf den Tisch kommt, selbst produziert. Sabine Schilcher, Mitglied der Geschäftsleitung des Impulshauses, erzählt: „Direkt hinter unserem Haus betreiben wir Landwirtschaft, und zwar in Bio-Qualität. Das tolle ist, dass wir uns von April bis Oktober mit dem, was wir anbauen, selbst versorgen können.“ Dazu werden das geerntete Obst und Gemüse haltbar gemacht, eingekocht, eingefroren sowie zu Lebensmitteln verarbeitet. So stehen unter anderem Chutneys, Marmeladen und Aufstriche zum Verkauf. Die therapeutische Arbeit hat damit einen mehrfachen Nutzen, denn sie dient nicht nur der eigenen Versorgung der Bewohner, sondern der Erlös aus dem Verkauf der Waren kommt wiederum der Einrichtung zugute.

Kosten für den Brunch: 22,50 pro Person inklusive Getränke – Kinder bis 12 Jahre zahlen einen Euro pro Lebensjahr. Nur mit vorheriger Anmeldung bis zum 19. April per E-Mail an info@impulshaus-engen.de und Bezahlung per Vorkasse: paypal@impulshaus-engen.de oder Banküberweisung IBAN: DE23 6925 1445 0005 0999 40. Weitere Infos unter: www.impulshaus-engen.de.