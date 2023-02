Singen vor 1 Stunde

Immer wieder Einbrüche bei Büffel Bill: Warum ein Täter bekannt, aber immer noch nicht in Haft ist

Was muss passieren, damit eine Einbruchsserie in Singen gestoppt wird? Das fragt sich Martin Jaser nach mehreren Einbrüchen in seiner Firma Büffel Bill. Der Geschäftsführer rüstet auf, die Polizei erklärt das Vorgehen.