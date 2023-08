Im Werkraum der Beethovenschule sägen Aiden und Ali-Noah Bambusstangen zu gleich langen Stäben. Draußen führen Ajna und Nina stolz an den Hochbeeten im Schulgarten vorbei: „Hier haben wir Zwiebeln, Kürbis, Zucchini und Zuckererbsen, dort am Zaun Johannisbeeren und Brombeeren“, zählen die beiden auf. Die Nachwuchs-Gärtnerinnen wissen: Damit zum Beispiel die Zucchini, die Beerenstauden und auch der Kirschbaum im Schulgarten Früchte tragen, brauchen sie kleine Helfer: bestäubende Insekten. Über sie haben die Kinder der Garten-AG der Beethovenschule in diesem Schuljahr viel gelernt. Unter der Anleitung von Saskia Wolf, Mitarbeiterin der Bodensee-Stiftung, und der Lehrerin Julia Kolb haben sie selbst Hand angelegt, um für die Insekten einen attraktiven Lebensraum zu schaffen. Das schreibt die Bodensee-Stiftung in einer Mitteilung

Saskia Wolf leitet das Projekt „Flower Kids“ der Bodensee-Stiftung. Dahinter steht laut Mitteilung die Idee, dass Kinder durch direkte Naturerfahrung eine Sensibilität für Naturschutz entwickeln. „Wenn Kinder etwas selbstständig erkunden und Zusammenhänge entdecken, verankern sich die Erkenntnisse in ihrem Bewusstsein“, weiß die Expertin für Nachhaltigkeitsbildung. Dabei sei es Saskia Wolf wichtig gewesen, dass die Kinder selbst sehen, hören, fühlen und erforschen konnten, um Fragen beantworten zu können wie „Welche Farben und Formen gibt es bei Blüten? Welche Insekten fliegen wohin? Welche Unterschiede entdecken wir auf einer Fläche?“ Entdeckungsspiele, Basteln und selbst im Garten Werkeln waren dabei laut Mitteilung Lehrmethoden. Und auch das Sägen gehörte dazu.

Mit hohlen Bambusröhrchen bieten die Schüler den Insekten einen natürlichen Platz, um ihre Eier abzulegen. Am Zaun des Schulgartens haben die Kinder selbst Saatgut von heimischen Wildkräutern ausgesät und Stauden eingepflanzt. Auch im nächsten Jahr können Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren zu Flower Kids ausgebildet werden. Interessierte Bildungsträger oder Kinder- und Jugendeinrichtungen, die Interesse an dem Programm haben, können sich mit Saskia Wolf (saskia.wolf@bodensee-stiftung.org) in Verbindung setzen.