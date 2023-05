Fünf Männer stehen entspannt auf der Gems-Bühne, alle in Jeans. Damit ist die Atmosphäre rund um Papanosh schon einmal verbildlicht. Das französische Quintett strahlt Bodenständigkeit aus, und diese Unprätenziösität findet sich auch in ihrer Musik wieder. Kein Wunder, das namensgebende Papanosh ist in Rumänien ein Nachtisch, in der Ukraine eine Brotsorte. Das Ensemble hat also einen Blick für das Wesentliche. Und Humor. Das im März erschienene Album der Gruppe ist eine Hommage an den US-amerikanischen Romanautor Jim Harrison, der vor allem durch „Legenden der Leidenschaft“ bekannt wurde.

Pianist Sébastien Palis hat nun eine Art Soundtrack rund um die Werke des Schriftstellers komponiert. Jedes Stück ist inspiriert von einem der Bücher Harrisons. So ist der Auftakt im Singener Jazzclub, „Faux soleil“, Musik zu dem Buch „Sundog“. Dieses erzählt die Geschichte eines Arbeiters, der nach einem schweren Unfall sein hartes, aber berauschendes Leben Revue passieren lässt. Palis Interpretation ist sehr zurückgelehnt, gibt aber vor allem den beiden Bläsern, Trompeter Quentin Ghomari und Saxophonist Raphaël Quenehen, viel Gelegenheit sich unter Beweis zu stellen. Westward Ho startet dafür mit einem ausgiebigen Solo des Schlagzeugers Jérémie Piazza. Mit Besen und Händen trommelt er was das Zeug hält und zeigt, dass er seinen Mitmusikern in nichts nachsteht. „Nord Michigan“ beschreibt das einfache Leben auf dem Land. Hier scheint Palis nur noch ein Whiskey-Glas auf dem Flügel zu fehlen, um die Stimmung perfekt zu machen. Neben weichen Saxophon- und Trompeten-Klängen wirkt das jazzige Klavier stellenweise fast verrucht. Der eigentliche Höhepunkt des Abends und vermutlich das experimentellste Stück des Albums ist „Wolf“: Es weckt Assoziationen an Wildnis und Steppe. Ein Xylophon ergänzt das Instrumentarium und auch die Saiten des Flügels werden mit genutzt. Und Thibault Cellier sorgt mit seinen tiefen Kontrabass-Tönen für das nötige Quäntchen Gefahr.