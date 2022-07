von Paulina Daiber

Ein Van, zwei Personen und ein Hund: Seit knapp einem Jahr sind Marina Brandelik und Florian König ihrem bisherigen Alltag entkommen und haben ihr Leben komplett umgekrempelt. Sie leben seit mehr als zwölf Monaten in einem Van und haben die letzten sieben Monate Europa bereist.

Doch der Weg bis dahin war nicht leicht. Wie sie es geschafft haben, sich ihre eigene Online-Firma aufzubauen und ihren gelben Van zu einem Zuhause zu machen, haben sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER verraten.

Wie alles begann

Laut der Gottmadingerin Marina Brandelik seien sie und ihr Partner, Florian König aus Singen, schon immer gerne auf Reisen gewesen. „Am Ende vom Urlaub waren wir immer traurig und haben uns gewünscht, dass wir noch länger bleiben können“, sagt die 27-Jährige. Sie ist seit fünf Jahren mit ihrem Partner zusammen.

Zufällig sei sie deshalb über das soziale Netzwerk Instagram auf eine Idee gekommen: Einen Van kaufen und ausbauen, um darin zu reisen. Marina Brandelik sagt, sie sei sofort begeistert gewesen. Nur Florian König habe etwas länger darüber nachgedacht. Doch nach ein paar Monaten sei auch er von der Idee überzeugt gewesen. Im Januar 2019 habe der gelbe Van vor ihrer Haustür gestanden und das Leben der beiden grundlegend verändert.

Dieser gelbe Van ist das Zuhause von Marina Brandelik und Florian König. Sie haben ihn wie eine kleine Wohnung ausgebaut mit Küche, Toilette und die Außendusche ist auch immer dabei. | Bild: Paulina Daiber

„Wir haben den Van gesehen, gekauft und uns verliebt“, sagt Marina Brandelik. Anschließend habe sie gemeinsam mit ihrem Freund direkt angefangen, den Van am Wochenende und nach der Arbeit auszubauen.

Für die Grundausstattung habe das Paar drei Monate gebraucht, der Rest sei mit der Zeit dazu gekommen. Mittlerweile kann man in dem Van ohne Probleme leben. Die beiden haben eine Küche, ein Doppelbett, genügend Stauraum, eine Toilette und eine Außendusche. Durch Solarplatten auf dem Dach sei sogar Strom vorhanden.

Das Ganze habe die beiden knapp 20.000 Euro gekostet, doch sie sagen, die harte Arbeit habe sich mehr als gelohnt.

Der Van von Marina Brandelik und Florian König sieht von innen aus wie eine gemütliche kleine Wohnung. An der Decke hängt ein Surfboard und die Wand ist mit einer Weltkarte verziert. | Bild: Paulina Daiber

Ein eigenes Online-Unternehmen

Eigentlich sei nicht geplant gewesen, dass die beiden Vollzeit im Van leben, so Florian König. „Nach den ersten Urlauben im Van haben wir uns gefragt, wieso wir nicht immer darin leben können“, äußert sich der 28-Jährige.

Deshalb habe sich das Paar informiert, welche Möglichkeiten es gebe, online zu arbeiten. Denn beide seien mit ihren damaligen Angestellten-Jobs nicht besonders glücklich gewesen. Außerdem sei es ihnen durch die Ortsgebundenheit und wenig Ersparnissen nicht möglich gewesen, mit dem Van Vollzeit durch Europa zu reisen.

Dann haben sie den großen Schritt gewagt. Zuerst habe Marina Brandelik ihren Job im Einzelhandel beendet und später habe auch Florian König seinen Arbeitsvertrag gekündigt. Dann habe das Paar laut Florian König verschiedene Online-Tätigkeiten ausprobiert: einen Online-Shop für Foto-Filter, einen YouTube-Kanal oder ein Körpersprachen-Coaching.

„Wir wollten unsere eigenen Chefs sein“

Die meiste Zeit hätten sie für andere Firmen Social-Media Marketing gemacht. Doch das habe die beiden nicht hundertprozentig erfüllt, fügt Marina Brandelik hinzu. „Wir wollten unsere eigenen Chefs sein. Und wir wollten lieber beraten, anstatt Dienstleister zu sein“, so die 27-Jährige. So haben sie sich dann ihr eigenes Unternehmen „Digitale Nomaden Podcast“ aufgebaut.

Wie läuft ein Tag im Van ab? Marina Brandelik erklärt, wie ein Tag im Leben von Florian König und ihr aussieht, seit sie in ihrem Van wohnen und ihre eigene Firma leiten. Der Tagesablauf sei nie gleich. Denn sie würden genauso viel arbeiten wie Personen mit Angestelltenjobs, allerdings seien sie flexibler in ihren Arbeitszeiten und wann sie sich frei nehmen. Es komme außerdem auch darauf an, wann sie Online-Gespräche mit ihren Kunden führen oder Veranstaltungen anbieten. Meistens laufe ein Tag laut Florian König wie folgt ab: Die beiden stehen auf und gehen nach einem Kaffee mit ihrem Hund Lennox spazieren, wo auch immer sie sich gerade befinden. Anschließend arbeiten sie an ihren Laptops die wichtigen Punkte des Tages ab. Und am späten Nachmittag werde dann die Gegend erkundet oder auch mal ein Tag im Van verbracht, je nach Wetterlage.

Dabei gehe es darum, Menschen zu helfen, die den selben großen Schritt machen wollen, wie das Paar ihn 2019 gemacht habe, erklärt Marina Brandelik. „Wir geben eine Langzeit-Betreuung, um anderen dabei zu helfen, aus dem Angestelltenverhältnis herauszukommen und zu reisen“, sagt sie.

Für ihr Leben im Van gibt es kein Enddatum

Parallel zum Aufbau ihres Unternehmens sei es den beiden dann gelungen, sich ein Leben in ihrem Van aufzubauen, erklärt Marina Brandelik. Der Weg war weit, aber jetzt seien sie seit einem Jahr in ihren Van eingezogen und haben auch schon eine siebenmonatige Reise durch Spanien, Portugal und Frankreich unternommen.

Auf ihren Reisen sei ihnen viel Schönes passiert, so Florian König. Er sagt: „Ich würde diesen Schritt immer wieder gehen“. Auch seine Partnerin ist froh über ihr Leben im Van und die Selbstständigkeit: „Wenn du frei und flexibel bist, kannst du alles darauf ausrichten, dass du glücklich wirst“, fügt sie hinzu. Wenn sie nicht in Europa unterwegs sind, stehen sie mit ihrem Van in ihrer Heimat im Hegau.

Soll das Leben der beiden immer so aussehen? Das wissen sie nicht: „Wir haben für unser Leben im Van kein Enddatum, sondern wir handeln nach unserem Gefühl. Wir wissen, dass wir irgendwann sesshaft werden wollen. Aber dann hoffentlich in einem Tiny House, irgendwo in der Sonne“, so Marina Brandelik.