Mit knapp 300 Fahrzeugen und insgesamt rund 2.200 Warnstreikenden aus allen Schichten haben Mitarbeiter der Betriebe des Alugeländes Constellium, Amcor und 3A Composites laut einer Pressemitteilung der IG-Metall ein deutliches Signal in der Tarifrunde gesetzt. “Die Kolleginnen und Kollegen werden nicht kampflos zusehen, wie die Arbeitgeber die Coronakrise nutzen, um tarifliche Errungenschaften von Generationen zu schleifen“, kommentierte Raoul Ulbrich, Kassierer der IG Metall am Bodensee die Beteiligung an der Aktion der IG Metall.

Mit einer Kundgebung in Fahrzeugen und einem anschließenden Autokorso durch die Stadt demonstrierte die IG Metall am Donnerstag unter strengen Coronaauflagen für ihre Forderungen in der laufenden Tarifrunde.

„Unsere Betriebe sind insgesamt zum Glück gut durch die Krise gekommen, die Auftragslage springt deutlich an, viele Unternehmen verzeichnen auch im Coronajahr gute Gewinne. Gerade um die Volkswirtschaft zu stützen ist eine Entgelterhöhung wichtig – und verdient ist sie auch“, rief Bernhard Widmann, Betriebsratsvorsitzender von Constellium in Singen den versammelten Beschäftigten zu und erntete dafür ein lautes Hupkonzert.

Salvatore Valentino, Betriebsratsvorsitzender von Amcor Flexibles Singen ergänzte: „Wir kämpfen seit Jahren für Investitionen am Standort, um die Beschäftigung langfristig zu sichern. Das Instrument der Zukunftsverträge würde uns helfen, hier ein Stück weiter zu kommen.“