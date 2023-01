Der Arbeitskampf der IG Metall im Hegau und am Bodensee hat sich doppelt gelohnt. Nach Warnstreiks konnte nicht nur ein ordentliches Ergebnis erreicht werden, sondern auch ein deutlicher Mitgliederzuwachs. Die Funktionäre in der Geschäftsstelle Singen könnten positiv auf das Jahr 2022 zurückblicken, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

6,1 Prozent Zuwachs in Singen

„Zum Jahresende verzeichnet die Geschäftsstelle in Singen 8217 Mitglieder. Insgesamt schlossen sich 944 Mitglieder neu an“, bilanziert Frederic Stiegeler für die Industriegewerkschaft (IG). Dabei handele es sich um einen Rekord an Neuaufnahmen, der selbst das positive Jahr 2018 übertrumpfe. Im Gesamtbereich der Geschäftsstelle Friedrichshafen/Oberschwaben liege der Zuwachs bei 2,9 Prozent, im Bereich Singen betrage dieser sogar 6,1 Prozent.

„Diese positive Entwicklung ist auf mehrere Umstände zurückzuführen“, erläutert Stiegeler in der Mitteilung: Die IG Metall leistete vermehrt Unterstützung bei Betriebsratsgründungen in unterschiedlichen Branchen sowie bei der Durchsetzung tarifvertraglicher Ansprüche. „Wir haben Belegschaften bei ihren betrieblichen Themen erfolgreich unterstützen können und so das Vertrauen von vielen Menschen erhalten“, so Stiegeler.

„Auf dem richtigen Weg“

Gestärkt gehe die Gewerkschaft auch aus der Tarifrunde hervor. „Die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie hat gezeigt, dass die IG Metall auch in schwierigen Zeiten ein Garant für gute Löhne und Arbeitsbedingungen ist. Dies wurde von den Beschäftigten (...) nicht nur honoriert, sondern auch andere Beschäftigte, die nicht im Genuss einer Tarifbindung stehen, nehmen dies zum Anlass sich zu organisieren, um auch deren Bedingungen zu verbessern“, so Helene Sommer, erste Bevollmächtigte der IG Metall zwischen Friedrichshafen und Singen.

Und Frederic Striegler, zweiter Bevollmächtigter, erklärt: „Die IG Metall ist mit der Konzentration auf die eigene Stärke auf dem richtigen Weg. (...) Dass dies so bleibt hängt entscheidend von unserer Mitgliederstärke ab. Mit diesem erneuten Mitgliederrekord blicken wir natürlich optimistisch auf die bevorstehenden Herausforderungen.“