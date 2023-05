Frau Ermer, als Gaby Bauer von der Singener Gems Sie bei einem Poetry Slam gesehen hat, sagte Sie zu Ihnen, dass sie sich bei ihr melden sollen, wenn Sie ein eigenes Soloprogramm haben. Nun ist es so weit. Am 4. Mai werden Sie mit „Zuckerjokes und Peitsche“ auf der Gems-Bühne stehen.

Ja, und ich freue mich da riesig drauf! Ich muss da ein bisschen ausholen. Jahrelang war ich mit der Organisation meiner Auftritte auf mich alleine gestellt. Irgendwann habe ich beschlossen, mir ein Management zu suchen – verrückterweise während der Pandemie, einer Zeit, die für alle Künstler echt schwierig war. Das Erste, was ich mit dem Management besprochen hatte, war: Egal, was ihr jetzt für mich organisiert, ihr müsst als Erstes die Gaby Bauer von der Gems in Singen anrufen und einen Termin planen. Ihr Angebot hatte ich die ganzen Jahre im Hinterkopf behalten.

Sie waren ja bereits mit den Sisters of Comedy im vergangenen November in der Gems zu Gast und zuvor des Öfteren beim Poetry Slam.

Ich mag die Gems total gerne. Das ist nicht nur ein extrem schöner Raum, der – egal, ob viel oder weniger Publikum – eine tolle Atmosphäre bietet, sondern das Gems-Team ist einfach super lieb und gut organisiert. Und in der Gems findet man wahrscheinlich das wohlwollendste Publikum überhaupt. Das haben mir auch Kolleginnen und Kollegen bestätigt. Ich selbst habe da noch keinen Abend erlebt, an dem das Publikum nicht gut gelaunt gewesen wäre. Das macht echt Spaß, dort aufzutreten.

Lassen Sie uns über Ihr erstes Soloprogramm sprechen. Worum geht es da?

Ich weiß, dass das immer so ein Schlagwort ist, aber es geht in der Tat um das weitgefasste Thema Zeitgeist. Ich habe ein Spektrum von Themen zusammengestellt, die uns momentan bewegen. Die Idee, die dahintersteckt, ist, gesellschaftlich relevante Aspekte auf die Bühne zu bringen, sie aber eben nicht auf einer anstrengenden Ebene zu diskutieren, sondern das Publikum aufzufordern: So, jetzt lachen wir mal darüber.

Sie sind mit Ihren 26 Jahren im Vergleich zu vielen anderen Kolleginnen recht jung. An wen richten Sie sich mit Ihrem Programm?

An alle. Mein Publikum muss nicht jung und hip sein, sondern mein Ziel ist es, dass unabhängig von Geschlecht und Alter alle einen guten Abend mit mir haben. Ich hatte bisher in meinem Publikum von Schulklassen bis hin zu älteren Menschen, die sogar mit Rollator kamen, alle Altersklassen mit dabei.

Sie sind bekannt dafür, dass sie gerne Tabuthemen aufgreifen, um sie zu enttabuisieren. Sie wurden auch von Schulen angefragt, um auf Ihre lockere Art Aufklärungsunterricht für Klassen zu bieten. Machen Sie das noch?

Die Workshops, die ich dazu gemacht habe, sind durch das Soloprogramm in den Hintergrund geraten. Das schaffe ich momentan zeitlich nicht – wobei mir das immer Spaß gemacht hat.

Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Psychologie, Ihr Plan B. Ist das noch eine berufliche Option?

Im Moment nicht. Ich wurde auch schon mehrfach darauf angesprochen, ob ich wieder als Autorin arbeiten möchte oder wann ein neues Buch von mir erscheinen wird. Ich bin nun seit Oktober letzten Jahres mit meinem Soloprogramm auf Tour, an dem ich jahrelang geschrieben habe. Das hat jetzt Priorität – auch wenn ich zu den anderen Sachen totale Lust hätte. Ich hatte Angst, dass ich, wenn ich mehrfach pro Woche mit einem 90-minütigen Programm auf der Bühne stehe, mich spätestens ab dem dritten Abend selbst nicht mehr hören könnte. Aber jeder Abend ist anders, jedes Publikum, jeder Veranstaltungsort. Ich genieße das so sehr und möchte auf möglichst vielen Bühnen stehen und so viele Menschen wie möglich mit meinem Programm erreichen. Das ist das, was mich erfüllt.