Erste Sonnenstrahlen fallen durch halboffenen Fensterläden – eigentlich ein perfekter Tag, um über den Mailänder Domplatz zu schlendern. Vielleicht würde Giovanni Gioitta dort ein paar seiner Freunde treffen, gemeinsam ein Eis verdrücken. Wäre da nicht die Ausgangssperre.

Seit Mitte März darf Giovanni Gioitta nur noch in Ausnahmefällen die Wohnung verlassen. Erst kürzlich wurde die Ausgangssperre in Italien in den Mai hinaus verlängert. | Bild: Privat

Giovanni sitzt mit seinen Eltern in der kleinen Wohnung in Rozzano, einem Stadtteil von Mailand, fest – und das schon seit Wochen. „Mit einer Verordnung wurde in ganz Italien am 10. März eine Ausgangssperre verhängt“, erzählt der 20-Jährige. Schlagartig veränderte sich sein Leben.

Zu Hause eingesperrt

Zunächst war das Verbot, das Haus zu verlassen, nur auf einige Wochen begrenzt und er relativ ruhig gestimmt. Jetzt, da die Quarantäne verlängert wurde, fragt sich der junge Mailänder, wann er denn endlich wieder in der Stadt seine Runden drehen darf. Leider bleibt ihm das bis auf Weiteres verwehrt.

Außer er würde einen Verstoß gegen die Ausgangssperre wagen. Dann droht ihm allerdings eine hohe Geld- und Freiheitsstrafe. Italienische Medien berichten, dass seit dem Ausgehverbot bereits mehr als 100.000 Anzeigen wegen solcher Verstöße verhängt worden sind.

Das Zeitgefühl verloren

Giovanni Gioitta will seine Akte lieber rein halten – für sich und das Wohl aller bleibt er dieser Tage zuhause. „Inzwischen habe ich mein Zeitgefühl verloren“, erzählt er. „Würde ich nicht ab und zu aus dem Fenster schauen, wüsste ich nicht, ob gerade Tag oder Nacht ist.“

Seinen Tagesablauf beschreibt er als monoton. Im Allgemeinen schlendert er von seinem Zimmer in Richtung Sofa und, wenn seine Mutter „Il mangiare é pronto“ ruft (zu deutsch: „Das Essen ist fertig“), in die Küche.

Ein Verdauungsspaziergang an der frischen Luft bleibt Italienern verwehrt – außer sie gehören, wie Familie Gioitta, zu den Glücklichen, die einen Hund besitzen. „Gassi gehen ist erlaubt, wenn es auch schnell vonstatten gehen muss“, berichtet der 20-Jährige. Ansonsten verbietet die Ausgangssperre Aktivitäten im Freien. Joggen oder Fahrradfahren, wie wir es in Deutschland dürfen, ist in Italien unmöglich.

Was bleibt? Die Musik

Auch wenn jeder Tag dem anderen ähnelt, bleibt der junge Mailänder positiv, seine Musik macht Giovanni Hoffnung auf bessere Zeiten.

Die Musik schenkt Kraft: Giovanni träumt von einer Karriere als Musiker – irgendwann, wenn es in Italien wieder öffentliche Konzerte gibt. Noch ist dieser Tag aber nicht absehbar. Auch der Besuch der Familie Gioitta im Hegau steht auf der Kippe. | Bild: Privat

Nachmittags probiert er sich am Keyboard aus und arbeitet am Computer an neuen Beats. Zusammen mit seiner Band „FidatiChe“ möchte er durchstarten. Er erzählt: „Die Quarantäne wirkt sich teilweise auf unsere Karriere aus. Ich kann mit meinen Kollegen über Skype kommunizieren, mit ihnen neue Lieder schreiben. Der Nachteil ist aber, dass wir lange Zeit keine Konzerte mehr geben werden.“

Das ganze Viertel singt mit

Um auch anderen Menschen aus der Einöde ihrer vier Wände durch Musik zu helfen, organisieren Künstler Italiens sogenannte Flashmobs. „Ich und meine Eltern saßen gerade in der Küche, als wir von draußen die sogenannte italienische Hymne ‚Italiano vero‘ spielen hörten. Anwohner meines Viertels versammelten sich auf den Balkonen und sangen aus voller Kehle mit“, erzählt Giovanni. Während dieser Aktion vernahm er ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt, was, wie er findet, in dieser Zeit besonders wichtig ist.

„Wir müssen aufhören, egoistisch zu sein und zuhause bleiben.“ Mit diesen Worten nimmt er auch Bezug die Situation seiner Großeltern, die in ihrem hohen Alter anfälliger für Covid 19 sind. Würden die Menschen nicht an einen Strang ziehen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, könnte das tödlich für andere enden, ist der 20-Jährige sicher.

Familie Gioitta trifft alle Vorkehrungen, um eine Ansteckung zu vermeiden. „Wir gehen nur mit den Hunden und zum Einkaufen vor die Tür. Bei Letzterem beschränken wir uns nur auf das Notwendigste“, erzählt Giovannis Vater Salvatore Gioitta.

Die Angst ist spürbar

Um Sicherheitsabstände zu wahren, dürfen in Supermärkten Italiens nur eine begrenzte Anzahl an Kunden ihre Einkäufe zeitgleich tätigen.“Teilweise bilden sich vor den Eingangstüren lange Schlangen“ , ergänzt Mutter Maria Luisa Gallo. „Dabei ist einigen der Wartenden die Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus anzumerken.“

Das „Dolce Vita“, die von Genuss und Lebensfreude geprägte Lebensweise der Italiener, scheint still zu stehen. Und dennoch zieht Giovanni Gioitta aus dieser Erfahrung auch Positives: „Sobald wir wieder raus dürfen, werde ich noch glücklicher und motivierter sein als zuvor“, betont er. „Ich habe meine Freiheit schätzen gelernt.“