Die 52. Ausgabe des Hohentwielfestivals vom 15. bis 23. Juli bringt den Hegau-Vulkan Hohentwiel zum Beben.

Auftakt

Das Städtische Blasorchester Tuttlingen und das Blasorchester der Stadt Singen rollen am Samstag, 15. Juli, um 19 Uhr dem Grand Seigneur der Filmmusik, John Williams, den roten Teppich aus: Unter der Leitung von David Krause präsentieren mehr als 140 Musiker bei „John Williams in Concert“ dessen Meisterwerke. Für den Fall, dass das Gemeinschaftskonzert „John Williams in Concert“ am Samstag, 15. Juli, wetterbedingt abgesagt werden muss, findet es am Montag, 17. Juli, 19 Uhr, ebenfalls auf der Karlsbastion statt.

Burgfest

Beim Burgfest am Sonntag, 16. Juli, kann sich die ganze Familie von 10 bis 21 Uhr auf ein buntes Programm freuen: Für den guten Ton sorgen zahlreiche Musikacts, ein großes Kleinkunst-Aufgebot und auch für die jungen Besucher ist allerhand geboten. Dazu gibt es internationale Köstlichkeiten. Nach Einschränkungen des letzten Jahres wird auch die Obere Festung mit einem vielfältigen Programm von 11 bis 17 Uhr wiederbelebt. Hier unterhalten Musiker, Artisten und Künstler, die ohne großes Equipment und ohne große Bühne auskommen. Die einzige Einschränkung: es gibt dort keine Bewirtung und keine Toi-

letten, da sich keine Lasten mit schweren Fahrzeugen über die Brücke bis ganz nach oben bringen lassen. Doch durch die neue Programmgestaltung und die Rückkehr auf den kompletten Bereich der Festungsruine wird die gesamte Burg erlebbar.

Konzerte

Den Auftakt der Konzertreihe macht am Freitag, 21. Juli, Singer-Songwriter Philipp Poisel mit seinen poetischen Liedern voller Emotionen. Mal geprägt von Schwermut und Melancholie, mal von Leichtigkeit und Beschwingtheit, bleibt er authentisch und singt sich in die Herzen seines Publikums.

Brassmusik aus Bayern gibt es am Samstag, 22. Juli zu erleben: LaBrassBanda trägt Blasmusik barfuß und in Lederhosen in die Welt hinaus. Mit einem Sound, der sich nicht um Genregrenzen zwischen Reggae, Ska, Punk, Techno, Brass oder was auch immer schert. Denn für die Band gibt es keine Grenzen. Grenzenlos ist auch ihre Energie.

Zum großen Abschluss feiert Soul-Star Joss Stone ihr Bühnenjubiläum auf dem Hohentwielfestival und nimmt das Publikum am Sonntag, 23. Juli mit auf eine musikalische Reise durch „20 Years of Soul“. Auch ihre Alben sind ein Mix verschiedener Einflüsse, in denen ihre kraftvolle Soulstimme mit Reggae, Weltmusik und Hip-Hop-Soundscapes verschmilzt.

Karten gibt es bei der Tourist-Info in der Marktpassage, unter (0¦77¦31)¦85-262 und -504 und auf http://www.hohentwielfestival.de (hier gibt es auch Programmdetails). Die Vorverkaufstickets schließen die An- und Rückfahrt im VHB sowie den Bustransfer von der Stadt auf den Berg ein. Kostenloser Bus-Transfer auch ab Hotel Widerhold.