Angesichts der Energie- und Gaskrise versuchen sich Städte und Kommunen seit Wochen so gut es geht auf den Winter vorzubereiten. Energiesparen lautet dieses Jahr die Devise. Deshalb hat die Stadt Singen, wie Stefan Mohr, persönlicher Referent von OB Bernd Häusler auf SÜDKURIER-Nachfrage schildert, bereits seit Beginn der Energiekrise einen Krisenstab eingerichtet.

So sieht der Notfallplan in Singen aus

In Singens Sporthallen wird es diesen Winter kalt. „Hier halten wir uns an die gesetzlichen Vorgaben aus der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige Maßnahmen“, betont Stefan Mohr. Dies bedeutet: Die Raumtemperaturen werden auf die maximal zugelassenen 17 Grad Celsius geregelt. „Da das Duschen in Sporthallen laut der Verordnung noch nicht verboten wurde, gibt es dort derzeit noch warmes Wasser“, so Mohr weiter.

Oberbürgermeister Bernd Häusler: „Wir schlagen vor, auf Sicht zu fahren. Der Weiterbetrieb des Hallenbades wäre auch ein Zeichen an Vereine und Schulen, die nach Jahren mit Corona-Einschränkungen arg gebeutelt sind.“ | Bild: Matthias Güntert

Diesen Winter werden sich die Singener zudem darauf einstellen müssen, dass es dunkler wird als bisher. Und dies liegt nicht nur am Winter selbst. „Mit der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige Maßnahmen wird das Anstrahlen von öffentlichen Gebäuden untersagt“, sagt Stefan Mohr.

Und in den Schulen und Kitas?

Laut der Singener Stadtverwaltung sind Schulen und Kitas von der Verordnung ausgenommen, das heißt es werden die nach den einschlägigen Normen erforderlichen Raumtemperaturen eingestellt. Laut Stadtverwaltung dürften an Schulen lediglich die Warmwasserbereitung für Handwaschwasser außer Betrieb genommen werden. „Darüber hinaus werden die Nutzer für die Problematik sensibilisiert und zum Energiesparen angehalten“, so Mohr.

Alternative Energiequellen werden immer wichtiger „Die Umrüstung auf alternative Energiequellen ist in Singen schon seit Jahren Realität“, sagt Stefan Mohr. Die aktuelle Entwicklung beschleunige das Ganze nur. In Neubauten setze die Stadt mittlerweile Wärmepumpen ein, Ölheizungen seien durch Pelletsanlagen ersetz worden, zudem würde das Hegau-Gymnasium mit Holzhackschnitzeln geheizt werden. „Und zur Erprobung der Technologie betreiben wir bereits eine kleine Brennstoffzelle. Wir haben ein Blockheizkraftwerk (Kraft-Wärme-Kopplung) in Betrieb und belegen alle noch freien geeigneten Dachflächen mit Photovoltaik“, so Mohr weiter. Der restliche Strom, den die Stadt Singen verbrauche, werde regenerativ erzeugt.

Ein wichtiges Zeichen für Vereine und Schulen

Anders sieht es mit dem größten Energiefresser in Singen aus: dem Hallenbad. Denn die Badeeinrichtung soll weiterhin geöffnet bleiben. Die Verantwortlichen von Stadtverwaltung und Gemeinderat haben jüngst entschieden, das Singener Hallenbad offen zu lassen. „Wir schlagen vor, auf Sicht zu fahren. Der Weiterbetrieb des Hallenbades wäre auch ein Zeichen an Vereine und Schulen, die nach Jahren mit Corona-Einschränkungen arg gebeutelt sind“, betonte Oberbürgermeister Bernd Häusler in der Gemeinderatsitzung. Einzige Einschränkung bisher: Den Warmbadetag wird es diesen Winter nicht mehr geben.

Einen Umstand, der zur Öffnung des Hallenbades beigetragen habe, schildert Stefan Mohr: „Die aktuellen Preissteigerungen bei Strom und Gas haben bis zum Jahresende keine Auswirkungen auf die Betriebskosten, weil die Preise für Strom und Gas bis dahin vertraglich fixiert sind. Für Strom sogar noch bis Ende 2023.“

Singener Gaslieferant ist insolvent

Ein Aber bleibt dennoch: Denn aufgrund der Insolvenz des bisherigen Gaslieferanten der Stadt Singen sei laut Mohr ein Anstieg der Betriebskosten des Hallenbades gegenüber dem Vorjahr schon spürbar. Singen wurde bis zu dessen Pleite von der Strom- und Erdgaslieferant Otima Energie AG beliefert. Diese hatte im Oktober 2021 Insolvenz angemeldet. „Der aktuell gestiegene Gaspreis wird jedoch 2023 unserer Vermutung nach zu einer Verdreifachung der Kosten führen“, betont Mohr.

Besonders im Blick neben dem Energiefresser Hallenbad ist in Singen das Rathaus. „Die größten Einzelverbraucher für Wärme sind das Rathaus und das Hallenbad. Als „Gebäudeart“ haben am Gesamtwärmeverbrauch der städtischen Gebäude die Schulen den größten Anteil“, schildert Mohr.

Einen Plan in welcher Reihenfolge weitere städtische Gebäude vom Betrieb genommen werden, gebe es laut Stefan Mohr nicht: „Dies ist aktuell nicht absehbar und wird je nach Situation vom Gesetzgeber vorgeschrieben.“