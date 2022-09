Die Einwohner von Duchtlingen stehen schon in den Startlöchern, nach vier Jahren Pause ist es wieder soweit: Am kommenden Sonntag, 11. September, lädt der kleine Hilzinger Ortsteil wieder zum Hördöpfelfäscht ein und serviert Kulinarisches rund um die Kartoffel. Die Besucher erwartet ein echtes Kartoffelvergnügen. An neun Ständen im Ort verteilt werden die Kartoffeln in zahlreichen Varianten dampfen und brutzeln und für vielfältigen Genuss sorgen.

Alles wird frisch am Stand zubereitet, bis auf den Kartoffelsalat. Der muss ziehen und wird schon am Samstag angesetzt. 14 verschiedene Sorten kommen aus den Duchtlinger Äckern und werden passend zu den jeweiligen Gerichten verwendet. Da wären Hördöpfeldünne mit verschiedensten Belägen, Kartoffelpuffer und Kartoffelecken. Auch Raclette und Pellkartoffeln mit Backsteinkäse und Bratkartoffeln stehen auf der Speisekarte. Dazu ist für ausreichend Schinken, Grillwürste, Wienerle oder Matjes gesorgt und für selbst gebackenes Brot.

Duchtlingen ist für seine aromatische Kartoffel bekannt, aber beim Schmaus allein soll es für die Gäste nicht bleiben. Unterhaltung und Informationen stehen auch auf dem Programm. Kleinen Kartoffelfans werden Spiele, Zaubervorstellungen, eine Hüpfburg und ein Kinderflohmarkt geboten. Informationen zum Kartoffelanbau, den einzelnen Sorten und deren Verwendung sind zu erfahren, im ganzen Dorf werden Gerätschaften rund um die Kartoffel ausgestellt.

Die Veranstalter sind der Turn- und Männergesangverein, die Feuerwehr und der Narrengruppe Bodensprenger, die sich auch dieses Mal vorgenommen haben, die Gäste mit allerhand Gaumenfreuden aus der „Tollen Knolle“ zu verwöhnen. Es ist auch nicht übertrieben zu sagen, dass am Sonntag das halbe Dorf tatkräftig im Einsatz sein wird.

Das Festkomitee hat seine wochenlangen Vorbereitungen abgeschlossen, die Mannschaft steht bereit. Auch wenn Petrus nicht ganz mitspielen sollte – es gibt ausreichend gemütliche Plätze im Trockenen in den liebevoll hergerichteten Scheunen, Garagen, Zelten oder unter zahlreichen Sonnenschirmen. Musikvereine und Kapellen aus der Region werden das Fest musikalisch umrahmen.

11. Hördöpfelfäscht

Am Sonntag, 11. September von 10 bis 18 Uhr lädt Duchtlingen mit dem 11. Hördöpfelfäscht zum Kartoffelschmaus mit Gerichten in vielfältigen Varianten ein. Im ganzen Dorf werden Gerätschaften rund um die Kartoffel ausgestellt. Unter dem Motto „Blickpunkt Ernährung“ wird wieder gezeigt, was alles aus der Kartoffel gemacht werden kann. Auch für musikalische Unterhaltung der Gäste und Kinderprogramm mit Zauberer, Hüpfburg und Kinderflohmarkt ist gesorgt. Parkmöglichkeiten sind an den Ortseingängen genügend vorhanden.