Die Schlepperfreunde Friedingen pflegen die ländliche Tradition und bringen historische Landmaschinen und Handwerkszeuge wieder auf Vordermann. Am Sonntag, 4. September, präsentieren sie Schätze aus ihrer Sammlung und laden ab 10.30 Uhr zu einem Schautag am Farrenstall in Friedingen ein. Oldtimer-Besitzer sind herzlich eingeladen, mit betagten Veteranen jeder Art dazu zu kommen. Zu Nostalgie auf vier Rädern am Sonntag ist mit dem Kabarettisten „Leissle“ am Samstagabend im Festzelt auch schwäbischer Humor geboten.

„Wir möchten zeigen, wie das ländliche Leben damals war, wie viel Mühe die Feldarbeit gemacht hat“, sagt Jürgen Engesser. Das würden viele Menschen heute gar nicht mehr wissen. Am Sonntag war eigentlich ein Sensen-Mähwettbewerb geplant, aber durch die Trockenheit fehlt das Gras.

Dafür werden gleich mehrere Schlepper auf einem Stoppelfeld im Einsatz sein. „Wir zeigen die Zeit des Umbruchs, als die Traktoren aufkamen“, erklärt Wolfgang Kornmayer, dass ein Pflug hinter den Traktor zum Einsatz kommt, der früher von einem Pferd gezogen wurde. Danach wird auf dem Acker auch geeggt und gesät.

Anhaltende Trockenheit sorgt für Programmänderung

Das Hobby der Schlepperfreunde bringt Arbeit mit sich. „Aber es macht Spaß“, sagt auch Johannes Riederer. Mit Liebe zum Detail wurde auch eine fahrbare mechanische Werkstatt aus der Zeit um 1900 eingerichtet. Ausgestattet mit verschiedenen Drehbänken, Hobelmaschine und einer zwei Meter hohen Handbohrmaschine von 1850 wird Handwerkskunst anno dazumal demonstriert. Zuschauen kann man auch Schmied Peter Nägele, der im Feuer über einer Esse Eisen in Form schmiedet.

Auftakt mit Kabarettist „Leissle“ ist am Samstagabend um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei Elektro Riederer in Friedingen zu haben, Eintrittspreis 15 Euro. Der Sonntag startet mit Frühschoppen bei Unterhaltung des Musikvereins Friedingen um 10.30 Uhr, auch für Bewirtung ist gesorgt.