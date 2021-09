von Sandra Baindl

Birgit Homburger, Vorsitzende der Hilzinger FDP, freute sich über das klasse Ergebnis ihrer Partei. Sie betonte, dass für die FDP bei möglichen Koalitionsverhandlungen die Inhalte und nicht die Positionen zählten. Wichtig sei es jetzt, weg von Verboten und hin zu mehr Chancen und Möglichkeiten sowie technischem Fortschritt zu kommen.

Ein „Weiter-so“ könne es nicht geben. Natürlich habe man mit der CDU größere Schnittmengen. In den Koalitionsverhandlungen würde sich zeigen, in welcher Konstellation die FDP ihre Inhalte besser durchsetzen könne. Und eines stehe auch fest: die FDP müsse nicht in die Regierung.

Union kann nicht zufrieden sein

Marianne Guthoff (CDU) hatte nach den Prognosen der letzten Wochen mit einem schlimmeren Ergebnis gerechnet. Die Union habe dennoch starke Verluste hinnehmen müssen und könne nicht zufrieden sein. Guthoffs Wunschkoalition wäre eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP.

Hilzingen Ergebnisse Bundestagswahl: So hat Hilzingen gewählt – CDU liegt klar vorn, AfD hinter FDP und Grünen Das könnte Sie auch interessieren

Aus ihrer Sicht könne so eine gute und stabile Regierung gebildet werden, in der ein guter Konsens aus Sozial-, Wirtschafts- und Klimapolitik gefunden werden könne. Wichtig wäre es laut Guthoff, auch in den Koalitionsverhandlungen auf die wichtige Rolle Deutschlands in Europa hinzuweisen. Froh sei sie, dass es für Rot-rot-grün wohl nicht reichen würde. Ein Linksrutsch wäre aus ihrer Sicht verhängnisvoll gewesen.

Ampel-Koalition bevorzugt

Der Vorsitzende der Hilzinger SPD Erich Schmidt zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei auf Bundesebene. Olaf Scholz habe einen guten Wahlkampf gemacht und das gute Ergebnis verdient. Am meisten würde sich Schmidt freuen, wenn auch Lina Seitzl für den Landkreis Konstanz in den Bundestag einziehen könne. Denn es sei immer gut, mit zwei Leuten in Berlin vertreten zu sein.

Nach möglichen Koalitionen befragt, sprach sich Schmidt für eine Ampel aus. Eine große Koalition sei eindeutig nicht in seinem Sinne. Besorgt zeigte sich Schmidt über den Einfluss sozialer Medien auf den Wahlkampf. Insgesamt hätte er sich mehr Ehrlichkeit im Wahlkampf gewünscht.