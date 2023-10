Es ist eine Tragödie, die Afghanistan heimgesucht hat: 4000 Tote, tausende Verletzte und 13 komplett zerstörte Dörfer – die drei Erdbeben in der afghanischen Provinz Herat tragen schwere Folgen mit sich. Die Bewohner, darunter hauptsächlich Frauen und Kinder, seien von den Beben mit einer Stärke von sechs auf der Richterskala überrascht worden, sagt Bernhard Grunewald, Vorsitzender des Singener Vereins Integration Singen (Insi). „Die Menschen in Afghanistan dürfen nicht vergessen werden“, betont er beim Pressegespräch. Deshalb möchte jetzt die Caritas Singen-Hegau, gemeinsam mit Insi und dem Verein „Unser Buntes Engen“ mit einem gemeinsamen Spendenaufruf den zahlreichen Opfern der Erdbeben helfen.

Ein bereits bestehendes Projekt in Herat von Caritas International in Freiburg soll mit den gemeinsam gesammelten Spendengeldern aus dem Hegau unterstützt werden, sagt Bernhard Grunewald. Den Menschen in Herat fehle es derzeit an Nahrung, aber auch am nötigen Geld, um sich Kleider, Medikamente, Decken und andere grundlegende Bedarfsgegenstände zu besorgen, erklärt Grunewald. Das sei besonders gefährlich, wenn man an den kommenden Winter denke, welcher in Afghanistan deutlich kälter sei als in Deutschland, sagt auch Jamil Mehrabi. Der junge Mann hatte 2016 den zweiten Platz für den Zivilcouragepreis in Singen erhalten und kennt sich in der Region aus. Mit den Spendengeldern solle dann „Alles, was die Menschen zum unmittelbaren Überleben jetzt vor dem Winter brauchen, besorgt werden“, ergänzt Bernhard Grunewald.

Die jetzt im Hegau gesammelten Spenden sollen über die Caritas international an die Opfer in Herat weitergegeben werden, sagt Grunewald. So können die Spenderinnen und Spender über einen legalen und organisierten Weg den Menschen dort mit ihrem Geld helfen, so Grunewald weiter. Denn: Auf diesen Weg könne auch der Geldfluss nachgewiesen, und den Spenderinnen und Spendern eine entsprechende Spendenbescheinigung gegeben werden, ergänzt Wolfgang Heintschel von der Caritas. Wer hingegen Geld ohne eine Organisation nach Afghanistan schicken wolle, bräuchte dafür einen privaten Kontakt vor Ort, der das Geld annehme, so der Betreiber eines Afghanischen Geschäfts in Singen, Wahid Sulimani. So sammle er selbst auch privat Spenden, um die Menschen in Afghanistan direkt zu unterstützen.

Es gebe noch ein anderes Problem: Das karitative Projekt sei durch die dort aktive Terrorgruppe Taliban erschwert. So werde es Frauen dort nicht erlaubt, den Menschen zu helfen, auch wenn sie die Möglichkeiten dazu hätten, beispielsweise als Arzthelferinnen, verdeutlicht Grunewald beim Pressegespräch. Außerdem akzeptiere die Taliban es nicht, wenn die Frauen selbst behandelt werden, auch wenn eine Bezugsperson, wie eine andere Frau oder ein Arzt, dabei sei, sagt er. „Es gibt kein Land auf der Welt, wo Frauen und Mädchen so wenig Rechte haben wie in Afghanistan“, betont Grunewald. Das sei besonders problematisch, da über die Hälfte der Gesellschaft aus Frauen und Kindern bestehe, sagt auch Ajmal Fahrman, Vorsitzender von Unser Buntes Engen.

Die Zusammenarbeit zwischen Insi, der Caritas Singen-Hegau und Unser Buntes Engen funktioniere gut und bleibe daher auch weiterhin bestehen, so Grunewald. Es sei außerdem ein gemeinsamer afghanischer Abend mit der Hilfsorganisation „Ärzte Ohne Grenzen“ geplant, bei dem die Besucherinnen und Besucher über die Arbeit der Organisation vor Ort informiert werden. Ärzte ohne Grenzen ist eine unabhängige Organisation, die unter anderem in Herat ein Krankenhaus betreibe, sagt er. Zudem überlege man, auch im Hegau einen Afghanischen Verein zu Gründen, geben Ajmal Fahrman und Bernhard Grunewald einen Ausblick.