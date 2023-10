Von Kneipe zu Kneipe ziehen und dabei Musik aus der Region genießen: Das soll bei der ersten Kneipentour in Singen möglich sein. Elf Kneipen sowie sechs Bands und fünf DJs laden am Samstag, 21. Oktober, zu einer Musiknacht ein, die zur Belebung der Innenstadt beitragen soll, machen die Organisatoren bei einem Pressetermin deutlich.

Mauro Gobello, der im Einkaufszentrum Cano das Gelino betreibt, kennt sich mit Kneipentouren bestens aus – seit 2009 plant er in Tuttlingen diese Veranstaltung zwei Mal im Jahr, hat dort seit 2012 auch ein Restaurant. Nachdem er nun seit März 2023 im Cano mit seinem Gastrobetrieb vertreten ist, kam er gemeinsam mit dem Unternehmer Danijel Mikulek auf die Idee, auch in Singen eine Kneipentour zu organisieren. „Das gute an der Kneipentour ist: Das Konzept ist so aufgebaut, dass es auf verschiedene Standorte übertragen werden kann“, sagt Gobello.

Und das ist laut Gobello denkbar einfach. Es sei die Mischung aus Gaumengenuss und Musik, die die Veranstaltung erlebenswert mache. „Bei der Auswahl der Bands und DJs achten wir darauf, dass für jedes Alter und Geschmack etwas dabei ist.“ Und auch Mitorganisator Danijel Mikulek ergänzt: „Uns ist es wichtig, unterschiedliche Altersgruppen anzusprechen und gerade jüngeren Menschen zu zeigen, was in Singen eigentlich alles geboten ist und nicht nur tagsüber etwas los ist.“ Die Veranstaltung konzentriere sich bewusst auf die Innenstadt, um die teilnehmenden Betriebe fußläufig erreichen zu können.

Singen ist mehr als nur eine Einkaufsstadt

Oberbürgermeister Bernd Häusler zeigt sich begeistert von der Veranstaltung. „Ich finde es super, dass die Kneipentour stattfindet.“ Früher habe es schon einmal eine Kneipennacht gegeben, und sowohl die Museums- als auch die Theaternacht würden nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren. Beide Veranstaltungen kommen bei der Bevölkerung gut an. „Ich denke, das ist der richtige Weg, gerade jungen Menschen die Singener Ausgehkultur näher zu bringen und zu zeigen, dass es hier auch tolle Kneipen gibt“, so der OB.

Dem stimmt auch Wilfried Trah von Singen aktiv zu. „Ein Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben und attraktiver zu machen, und zwar auch in den Abendstunden. Bei der Kneipentour gilt das Bestreben, die Gastro mehr einzubeziehen und die Kneipen bekannter zu machen.“ Und auch Wirtschaftsförderin Claudia Kessler-Franzen ist überzeugt, dass die Gastronomie in der Stadt mehr Beachtung in der Bevölkerung bekommen könne. „Wir haben tagsüber schon eine lebendige Innenstadt und es wäre schön, wenn sich diese Lebendigkeit auch in den Abendstunden überträgt“, sagt sie. Seit Beginn der Corona-Pandemie bis heute seien, das Cano mit einberechnet, 15 neue Gastronomie-Betriebe entstanden, in ganz Singen gebe es über 100. „Gastronomie und Handel gehören zusammen“, findet Kessler-Franzen. „Die Kneipentour stärkt nochmals dieses Gemeinschaftsgefühl.“

Das ist in den elf Gastrobetrieben geboten Im Zwölfle gibt es House-Electro Beats von DJ Mattey Webber. Im Bandoleros rockt die Band Schlaflos. die Nacht. Im Schroeder gibt es Elektro-Techno mit Alessandro Giordano. Maria & The Rhythm Boosters bringen den Rockabilly ins Gelino. Rock und Popmusik gibt es von der Band Rockpack im Gentile. Einen bunten Mix an Musikrichtungen gibt es im Matzi‘s Café mit DJ Mike. Im Café Rüds tritt die 60er-Jahre-Coverband Blackbyrds auf. Latino und Italo Beats gibt es von DJ Smile im Unico. DJ DefMo zeigt im Erich die bunte Vielfalt von Black, Afro, und R‘n‘B. Nicole Scholz entführt im Mocca in die Welt von Neue Deutsche Welle und Pop. Double Gum gibt im Glücks Pils Country und Rock zum Besten.

Die Verquickung von Handel und Gastronomie ist auch ein Bestreben, das Mikulek verfolgt. Der Unternehmer ist seit 2008 in Singen unterwegs und gibt schon jetzt einen Ausblick für die Zukunft. „Es sind nicht nur neue, junge Gastro-Betriebe hinzugekommen, sondern es gab auch einige Wechsel, sodass sich auch die Unternehmerriege verjüngt hat. Das wollen wir zu Gunsten der Belebung der Innenstadt nutzen“, erklärt Mikulek.

Die Veranstaltung startet am 21. Oktober um 21 Uhr und endet, je nach Ort, zwischen 1 und 3 Uhr. Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf für 12 Euro in den teilnehmenden Kneipen und online unter www.deine-kneipentour.de. An der Abendkasse im Bandoleros in der Bahnhofstraße und im Vodafone Shop in der August-Ruf-Straße gibt es Karten für 15 Euro. „Wir schauen, wie die Kneipentour hier ankommt und entscheiden dann, wie es mit der Veranstaltung weitergehen soll. Wir planen aber auf jeden Fall, in Zukunft den Handel noch mehr mit der Gastronomie zu verzahnen“, so Danijel Mikulek.