Am Samstag, 24. Juni, wird auf dem Rastplatz Hegau gefeiert: Dort findet im Rahmen der Aktion Lenkpause zum 12. Mal ein Nachmittag der Begegnung und der Wertschätzung für Fernfahrerinnen und Fernfahrer statt. Laut Pressemitteilung der Erzdiözese Freiburg ist das Netzwerk Kirche und Arbeitswelt ist schon seit Tagen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Der Musikverein Binningen übernimmt dieses Jahr die Unterhaltung; für Gespräche stehen neben Mitarbeitern der Betriebs- und Fernfahrerseelsorge auch Ehrenamtliche aus Kirchengemeinden sowie Dolmetscher als Sprachrohr zu den Fahrerinnen und Fahrern bereit. Außerdem gibt es Dünnele und kühle Getränke. Das Wochenende zwangsweise auf einem Rastplatz verbringen zu müssen, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Die Fahrer seien für die geladene Fracht verantwortlich und trauten sich je nach Standort oftmals nicht länger und weiter von ihrem Lastwagen weg, heißt es in der Mitteilung weiter. Nachts werde von Dieben auch schon mal Diesel aus dem Tank abgepumpt, weshalb auch der Schlaf im Alkoven – der kleinen Kabine über dem Führerhaus – nicht immer erholsam sei. Im Sommer sei es im Lastwagen oftmals unerträglich heiß, im Winter dagegen kalt wie in einem unbeheizten Container. Erschwerend hinzu kommen für die Lastwagen-Lenker die Parkplatznot an den Autobahnen, die fehlenden Sanitäreinrichtungen an den Bundesstraßen, lange Staus und verzögerte Abladezeiten bei den Betrieben.

Fahrer im Mittelpunkt

Die Aktion Lenkpause will mit ihren Akteuren einen Kontrapunkt dazu setzen: Hier stehen die Fahrerinnen und Fahrer im Mittelpunkt – als kleines Dankeschön aus der Gesellschaft heraus an Menschen, die Firmen mit Waren beliefern und dafür sorgen, dass die Supermärkte genug Waren bekommen. Das Team der Lenkpause besteht unter anderem aus Betriebsräten, die die Lage der Fahrer erkannt haben und die sich in ihren Betrieben dafür einsetzen, dass Pausenräume, Kantinen und Toiletten mitbenutzt werden dürfen. Betriebsseelsorgerin Heike Gotzmann, Sybille Geitner von der Diözesanstelle und Dekan Matthias Zimmermann kümmern sich um alle organisatorischen Belange und sind mit Herz und Hand dabei. Unterstützung erfährt das Team oftmals von den Kollegen der Fairen Mobilität, sowie der Kraftfahrervereinigung, die die Fahrer über ihre Rechte informieren, wenn diese auf deutschen Straßen unterwegs sind. Wie immer kann das Lenkpause-Team auch auf die Autobahnmeisterei Hegau zählen, die im Vorfeld der Aktion mit Rat und Tat sowie praktischer Hilfestellung vor Ort zur Verfügung steht.

Das Lenkpause-Team freut sich über

weitere ehrenamtliche Helfer und Spenden.

Kontakt: Heike Gotzmann, heike.gotzmann@betriebsseelsorge-freiburg.de, Telefon: 07731 875512