Gute Neuigkeiten für Kinder und Eltern in der Nordstadt. Weite Teile des neugestalteten Spielplatzes an der Liebfrauenkirche sind bereits fertig. Michael Schneider, Leiter der städtischen Abteilung Grün und Gewässer, freut sich insbesondere im Hinblick auf das Freizeitangebot für Familien, dass einer von über 40 Spielplätzen im Singener Stadtgebiet wieder eine deutliche Aufwertung erfahren hat. „Eine Besonderheit dieses Spielplatzes sind die spürbare Nähe zur Natur und die Vorzüge für Familien, die damit einhergehen. Diesen Aspekt wollten wir in der Umgestaltung weiter herausarbeiten und in der Wahrnehmung stärken“, wird Schneider in einer Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung zitiert.

Und das ist am neuen Spielplatz passiert: Laut Stadtverwaltung seien im Rahmen der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes zur weiteren Begrünung neue Pflanzflächen angelegt und auch der Baumbestand insgesamt erweitert worden. „Neu aufgestellte Sitzgelegenheiten ermöglichen es Eltern und betreuenden Personen, zu entspannen. Eine weitere Verbindung zur Natur wurde in der Neugestaltung des Spielplatzes durch kunstvolle Holzstrukturen geschaffen, welche kleine Entdecker zum Klettern und Balancieren einladen“, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus sei ein großzügiger Sandplatzbereich entstanden, der zwei Edelstahl-Rutschen und einen Spieltunnel vorweist.

Im zweiten Bauabschnitt, mit voraussichtlichem Beginn zum Ende des Jahres, sollen eine Balancier- und Kletteranlage mit Röhrenrutsche und eine Schaukelanlage entstehen, so die Stadtverwaltung. Eine Slackline-Anlage soll das Angebot des Spielplatzes planungsmäßig erweitern. Bereits bestehende Tischtennisplatten sollen neu arrangiert werden. „Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu steigern, indem Bedürfnisse und Interessen aller Altersgruppen berücksichtigt werden“, wird Schneider weiter zitiert. „Wir wünschen uns, dass der Spielplatz zu einem zentralen Treffpunkt für alle Generationen wachsen kann.“

Neben dem weiteren Ausbau der Spielgeräte und Interaktionsmöglichkeiten sollen im zweiten Bauabschnitt auch die Erholungsmöglichkeiten wachsen. Weitere Grünflächen sollen zukünftig mit Hängematten und vorgeformten Sitzliegen aus Holz zur gemeinsamen Ruhepause einladen.

Laut Stadtverwaltung sei parallel zum Umbau des Spielplatzes an der Liebfrauenkirche auch an der Johann-Peter-Hebel-Schule ein gänzlich neuer Spielplatz fertiggestellt worden. Ab kommenden Herbst sollen des Weiteren der Spielplatz im Baugebiet Bühl sowie der Spielplatz Auf der Kellerbreiten in Bohlingen ausgebaut werden. In den kommenden Monaten sei zudem der Spatenstich für einen Spielplatz im Wohngebiet Schnaidholz vorgesehen. „Für alle Spielplätze wurden auch bereits Planungsaufträge vergeben“, so Schneider.