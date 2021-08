Bernd Kohlhepp kommt gern zu Auftritten in die Gems. Diesmal hatte er seinen Wohnwagen dabei, aus dem er – im knallgrünen Anzug – vor das Publikum tritt. Ganz dicht kann er dann auf Tuchfühlung mit den Zuschauern gehen. Seine Paraderolle – den Herrn Hämmerle aus Bempflingen – hat er ebenfalls mitgebracht und gibt Einblicke in dessen Privatleben.

Seit 20 Jahren als Kabarettist unterwegs

Eigentlich sollte er sein neues Programm „Casablanca – oder: Wo bleibt #Berenike?“ zeigen. „Ich habe die Zulassung von Metro-Goldwyn-Mayer nicht bekommen“, verrät der quirlige Schwabe. Bernd Kohlhepp, der 1962 in der Schweiz geboren wurde, lebt seit seinem zweiten Lebensjahr im Raum Tübingen.

Er ist seit über 20 Jahren vor allem als Kabarettist unterwegs, ist aber auch als Moderator gefragt, zum Beispiel bei der Verleihung des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg, den er selbst 2015 bekommen hat.

„Füße kriegt man immer unter“

Unsäglich findet er, dass seine Frau neuerdings möchte, dass er Schätzin zu ihr sagt. Er sei mit ihr auch schon zur Ehetherapie gegangen. Als der Therapeut fragte, wo sein Problem sei, habe er gesagt: „Da hockt se!“ Kohlhepp entgeht auch nichts, was im Publikum geschieht. Ungehalten rügt er eine junge Frau in der ersten Reihe, die kurz unaufmerksam ist, weil sie auf ihr Handy schaut. „Ich nehm‘s ihr gleich weg“, ist sein Kommentar.

Für Raimund und Kathleen, die bald heiraten wollen, werde nichts mehr so sein wie bisher: „Raimund, wenn Du heiratest, wirst Du nie wieder kurze Hosen tragen!“ Auch die Autorin dieses Artikels hat er auf dem Kieker. „Was schreiben Sie da eigentlich dauernd mit? Vielleicht Ihr Testament?“ mutmaßt er. Als ich ein Foto mache, wo er in ganzer Größe drauf ist, hat er auch den ultimativen Kommentar parat: „Füße kriegt man immer unter, vielleicht im Fußteil“. Genau so ist es, Herr Hämmerle!

Schließlich schlüpft er doch noch ins Outfit von Humphrey Bogart. Mit Hut und Trenchcoat stimmt er ein Liedchen nach dem Song „Der Kommissar geht um“ an. Am Schluss darf das Publikum ihm Stichworte für einen improvisierten Krimi geben.