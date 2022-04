Putins Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen Turbulenzen an den Energiemärkten rufen schmerzlich in Erinnerung, was wir seit vielen Jahrzehnten wissen: Wir sind von fossilen Energien abhängig und nehmen damit einen immensen Abfluss an Kaufkraft in überwiegend undemokratische Länder in Kauf.

Die Baugenossenschaft

HEGAU war mit ihrer Grundsatzentscheidung im Jahr 2003 sehr weitsichtig und gehört deutschlandweit, erst recht aber in der Region, zu den großen Vorreitern bei der Nutzung heimischer erneuerbarer Energien im Wärmesektor. Schon vor fast 20 Jahren rüstete die HEGAU die ersten Gebäude auf moderne Holzenergie um und hat seitdem die Umstellung von fossilen auf heimische erneuerbare Energien schrittweise aber konsequent fortgesetzt.

Stand heute betreibt sie 21 Heizanlagen mit 721 angeschlossenen Wohnungen monovalent, das heißt ausschließlich mit Holzenergie; weitere sechs Heizanlagen mit 870 angeschlossenen Wohnungen bivalent, das heißt Holzenergie mit einem fossilen Zusatzkessel. Insgesamt versorgt die HEGAU heute 1.591 Wohnungen in 13 Nahwärmenetzen ganz oder überwiegend regenerativ, das sind mehr als 80 Prozent des gesamten Wohnungsbestands der Baugenossenschaft HEGAU. Ein bundesweiter Spitzenwert.

Regionale Wertschöpfung

Da moderne Holzenergie einen nachwachsenden und heimischen Brennstoff nutzt, erzeugt sie regionale Wertschöpfung statt Kaufkraftabfluss ins Ausland.

Holzhackschnitzel werden aus Waldrestholz und Sägerestholz hergestellt und mit kurzen Transportwegen zu den jeweiligen Heizanlagen gebracht. Durch den hohen Anfall an Käfer- und Sturmholz in den letzten Jahren ist eine gute Versorgungslage gegeben und vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung auch weiterhin zu erwarten. Der Einsatz dieser minderwertigen Holzmengen erzeugt eine hohe regionale Wertschöpfung, da die Kosten der Hackschnitzel vollständig im Inland verbleiben, konkret bei Waldbesitzern, Forstunternehmen, Sägewerken oder Transporteuren.

Holzpellets werden aus Sägespänen gepresst und ebenfalls nur kurze Strecken transportiert. Es gibt in Baden-Württemberg mehrere Pelletswerke, die nächstgelegenen sind in Krauchenwies (bei Sigmaringen), Buchenbach (bei Freiburg) und Ettenheim (bei Offenburg). Auch hier ist der im Inland verbleibende Anteil der Brennstoffkosten nahezu Hundert Prozent.

Klimaschutz

Holzenergie hat zusätzlich einen erheblichen Klimanutzen. Denn anders als bei der Verbrennung von Öl und Gas handelt es sich um einen nahezu geschlossenen CO 2 -Kreislauf. Während des Wachstums der Bäume wird die gleiche Menge an CO 2 aus der Atmosphäre gebunden wie bei der Verbrennung freigesetzt wird. Deshalb wird auf Holzpellets oder Holzhackschnitzel richtigerweise auch keine CO 2 -Abgabe erhoben, welche 2021 eingeführt wurde und Öl und Gas Jahr für Jahr teurer macht. Bezogen auf die gesamte bei der Baugenossenschaft HEGAU eingesetzte Holzenergie sind das jährlich immerhin rund 3.272 Tonnen CO 2 - Einsparung.

Primärenergie

Die Energiebilanz der Baugenossenschaft HEGAU kann sich sehen lassen: wegen des hohen Anteils an regenerativen Energien liegen fast 80 Prozent des Wohnungsbestands bei der sogenannten Primärenergie in den Kategorien A+ oder A (siehe Kasten und Grafik). Der Primärenergiefaktor nach EnEV (Energieeinsparverordnung) berücksichtigt die sogenannte „graue“ Energie, also beispielsweise bei Heizöl den erheblichen Energieaufwand vom Bohrloch bis zum Heizkessel (Transport per Tanker oder Pipeline, Verarbeitung in der Raffinerie, Weitertransport per Bahn oder LKW zum lokalen Ölhändler, finale Anlieferung mit LKW zum Kunden) So ist der Primärenergiefaktor von Heizöl 1,1, beim nachwachsenden Rohstoff Holz nur 0,2, also um einen Faktor 5 besser.

Ein Überblick

Die jüngsten Aktivitäten der Jahre 2020 und2021:

In Singen ersetzte die

HEGAU in der Heizzentrale in der Überlinger Straße 11 nach 15 Jahren Nutzungsdauer den alten Hackschnitzelkessel durch einen neuen. Von dort werden über ein Nahwärmenetz 430 Wohnungen versorgt, zusätzlich eine Kirche und ein Kindergarten. Zusätzlich plant sie, weitere 64 Wohnungen des noch zu bauenden des Mietwohnungsprojektes „Überlinger Höfe“ an das bestehende Nahwärmenetz in der Singener Südstadt anzuschließen. Gesamt werden dann knapp 500 Wohnungen mit Wärme aus Holzhackschnitzeln versorgt werden. In der Pommerschen Straße 16 (8 Wohnungen) und in der Worblinger Straße 72-78 (25 Wohnung) stellte sie die Heizanlagen von Öl auf Holzpellets um, in der Feldbergstraße 54-58 (53 Wohnungen) fasste sie zwei Gasheizungen zu einer gemeinsamen bivalenten Holzpellets-/Gasheizung zusammen. In der Rielasinger Straße 196/196a (24 Wohnungen) ersetzte sie die Gasheizung durch eine Holzpelletsheizung.

HEGAU zur Deckung des Strombedarfs der Hackschnitzelheizung für das „Bildstockgebiet“ mit 245 Wohnungen eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher nach. Erste Ergebnisse zeigen, dass der selbst erzeugte Solarstrom nahezu vollständig verbraucht wird. Dadurch kann ein wesentlicher Teil des Stromes für die Hackschnitzelheizung selbst erzeugt werden. Außerdem ersetzte sie in der Hans-Jakob-Straße 6 + 9 (14 Wohnungen) die Holzpelletsheizung durch eine neue, weil die Lebensdauer erreicht war.

Bei jeder Modernisierung und Umstellung auf Holzenergie wird die Heizanlage automatisch auch digitaler, da alle neuen Heizanlagen über Fernüberwachung verfügen. Eine runde Sache: Reduzierung des Gesamtenergiebedarfs und zusätzlich Umstellung auf heimische erneuerbare Energien.

Wir sehen uns in unserer seit vielen Jahren verfolgten Strategie bestätigt. Gäbe es mehr Nachahmer, stünde Deutschland in der aktuellen Energiekrise nicht so verwundbar da. Der nachwachsende heimische Brennstoff Holz gibt Versorgungssicherheit, bedeutet Unabhängigkeit vom Ausland, hält die Kaufkraft vor Ort und gibt das gute Gefühl, klimafreundlich mit Wärme versorgt zu werden.“

Axel Nieburg,

geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft HEGAU eG