Kunden der Singener Tafel bekommen in der kommenden Woche ein kleines Päckchen als Weihnachtsgeschenk. Dabei werden einige das Glück haben, auch ein wärmendes Paar handgestrickte Socken auszupacken. Möglich geworden ist dies durch eine Weihnachtsaktion der Arbeiterwohlfahrt (AWO), die unter dem Motto „Heiße Nadeln für kalte Füße“ stand.

Der Bezirksverband der AWO hatte zu der Aktion aufgerufen, denn auch heutzutage ist das Stricken von Socken ein beliebtes Hobby. „Aus unseren Seniorenwohnanlagen haben ganz viele Bewohner mit gestrickt“, sagt Christina Merten, die den Fachbereich Pflege und Senioren im AWO-Kreisverband leitet. Gerade in diesem Winter, wo die Menschen angehalten sind, ihre Wohnungen nicht so warm zu heizen, wie früher, sind warme Socken ein unverzichtbares Kleidungsstück. „Wir freuen uns sehr, dass so viele mitgestrickt haben“, sagt die Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Singen, Claudia Rehling. Auch aus dem Frauenstrickkreis der Pfarrgemeinde Liebfrauen wurden Socken gespendet.

Nun wurden die Socken im Tafel-Restaurant an den Vorsitzenden der Tafel, Udo Engelhardt und den Leiter des Tafelladens, Clemens Gnädinger übergeben. Bei rund 700 Kunden, die berechtigt sind, in der Tafel einzukaufen, wird nun ein Teil davon in seinem Weihnachtspäckchen ein Paar Socken finden. „Wir freuen uns über diese Aktion sehr“, sagt Udo Engelhardt. In der Woche vor Heiligabend werden die Päckchen an die Kunden ausgegeben.