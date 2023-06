Die dritte Auflage des Repair-Cafés war wiederum gut besucht. In den Räumen der freien evangelischen Gemeinde (FEG) hatten sich am Nachmittag rund zwei Dutzend Bürger eingefunden, die ein kaputtes Gerät dabei hatten. Meist konnten die Ehrenamtlichen bei der Reparatur helfen. „Gemeinsam erhalten statt einsam entsorgen“ – das ist das Motto der Initiative.

Hier kann man sich melden Der nächste Termin für das Repair-Café soll voraussichtlich im September stattfinden. Zur Anmeldung sollten möglichst Angaben, welches Gerät repariert werden soll, erfolgen. Kontakt bei der Stadtverwaltung, Telefon 07731 85135, oder per E-Mail an: unter der E-Mail-Adresse repair-cafe@singen.de (sgr)

Eigentlich hatten sich die ehrenamtlichen Helfer nicht auf so einen großen Ansturm eingestellt. Die Initiative hatte vorab eigentlich nur sechs Anmeldungen gehabt, doch viele Leute kamen dann noch unangemeldet dazu. So wie Peter Sargk, der einen nicht funktionierenden, tragbaren CD-Spieler dabei hatte. Klaus Graf nahm sich der Sache an und nach kurzer Reparatur lief wieder alles. „Das war nur eine Kleinigkeit“, sagte Graf. An den Reparatur-Tischen werkelten neben Klaus Graf auch Eberhard Röhm, beide von Anfang in der Initiative aktiv sowie Lukas Eichkorn und Eckhard Walter. Im Einsatz waren auch Claus Friberg und Diana Betting. Zum ersten Mal halfen diesmal Heinz Kimmel und Christoph Schmidt bei den Reparaturen.

Das Ehepaar Apel hatte eine kleine Nähmaschine dabei, die nicht mehr lief. Nach mehrmaligem Ein- und Ausfädeln klappte dann aber wieder alles. Joachim Rüede brachte ein funktionsuntüchtiges Key-Board und einen kaputten CD-Player. Eberhard Röhm prüfte es und kam zu dem Schluss, dass das Netzteil des Key-Boards kaputt war und auch nicht von ihm repariert werden konnte. Guntram Schmidt, Mitglied der FEG, hatte einen Handstaubsauger mitgebracht. Heinz Kimmel ersetzte die Platine im Inneren und schon konnte wieder gesaugt werden. Bürgermeisterin Ute Seifried, die die Initiative von Anbeginn unterstützt, nahm anfangs auch die Daten auf.