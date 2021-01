Was sonst zu glanzvollen gesellschaftlichen Anlässen gehört, muss in diesem Jahr wie so vieles ins Internet abwandern – die Neujahrsansprachen von Bürgermeistern zum Beispiel. Die ist in normalen Jahren ein fester Bestandteil von Neujahrsempfängen, die allerdings zum Schutz vor der Corona-Pandemie allesamt abgesagt wurden. Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler und der Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen, Ralf Baumert, sind dafür ins Netz ausgewichen.

Häusler bringt seine Neujahrsansprache daher per Video-Botschaft heraus, (Hier geht's zum Video) inklusive einem neuen Imagefilm über die Stadt. In seiner Rede nimmt die Corona-Pandemie breiten Raum ein – „auch wenn viele das C-Wort nicht mehr hören können“, wie er selbst zugibt. Das Stadtoberhaupt mahnt vor allem zu einer positiven Stimmung statt „kollektiven Schwarzsehens“, was die Corona-Impfung angeht – führt danach aber die Unzulänglichkeiten der derzeitigen Impf-Organisation vor Augen und stellt heraus, dass die Stadt in dieser Situation helfend eingesprungen sei. Gleichzeitig schwört er die Menschen auf klammere Stadtkassen ein, nachdem zehn Millionen Euro Gewerbesteuer fehlen würden. Auch sieben Millionen Euro für den Neubau einer Kita in der Nordstadt seien da schwer aufzubringen, trotzdem laufe die Planung weiter. Auch für einen Nahversorger in der Nordstadt seien die Grundstücke mittlerweile im Besitz der Stadt, das Konzept solle nun ausgeschrieben werden. Bauvorhaben, Soziales und eine Tour durch weitere städtische Themen runden die Tour ab.

„Uns wurde mehr denn je bewusst, was wirklich wichtig ist im Leben.“ Ralf Baumert, Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen | Bild: Ingeborg Meier

Rielasingen-Worblingens Bürgermeister Ralf Baumert hat seine Neujahrsansprache als Text auf der Internetseite der Gemeinde (Hier geht's zum Manuskript) veröffentlicht. „Uns wurde mehr denn je bewusst, was wirklich wichtig ist im Leben“, schreibt er gleich zu Beginn seiner Rede, ebenfalls mit Blick auf die Corona-Pandemie. Doch auch er kann auf einige Projekte verweisen, die trotzdem vorangehen, Beugebiete zum Beispiel oder Planungen für den Bau einer Atemschutzübungsstrecke für die Feuerwehren des Landkreises. Auch die erste durchgängige Befahrung der Bahnstrecke Etzwilen – Singen im Sommer stellt er heraus. Für 2021 seien die Prioritäten allerdings neu gemischt.