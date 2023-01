Zwei Jahre Zwangspause. Corona geschuldet. 2022 gab es bereits wieder zahlreiche, wenn auch gebremste närrische Aktivitäten. Nun soll es aber wieder volle Programme geben. Dazu bieten wir einen ersten Überblick.

Einen Höhepunkt im Hegauer Fasnachtsgeschehen bietet die Narrenzunft Breame im Singener Stadtteil unter Krähen. Sie veranstaltet am Samstag, 4. Februar, und Sonntag, 5. Februar, ein Freundschaftstreffen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, Landschaft Rosenegg. Die Schlatter erwarten gut 1600 Hästräger und musikalische Formationen. An die 20 Besenwirtschaften laden die Gäste zwei Tage und Nächte ein. Der große Umzug am Sonntag beginnt um 14 Uhr.

3./4. Februar ist Narrenspiegel der Poppele

Auch die Singener Poppele-Zunft geht in die Vollen. Sie hat mehrere Höhepunkte parat: Wie einen Narrenspiegel im Doppelpack am Freitag, 3. und Samstag, 4. Februar jeweils in der Singener Stadthalle.

11. Februar: Zunftball

Was früher in der leider abgebrannten Scheffelhalle für reichlich Spektakel gesorgt hatte, findet in der Diskothek Top 10 im Singener Süden die Fortsetzung. Dort steigt am Samstag, 11. Februar, der Zunftball mit viel Musik und närrischem Treiben.

Heiße Phase ab dem Schmutzigen

Die Rathaus-Machtübernahme folgt am Schmutzigen Dunschdig um 13 Uhr. Umzüge folgen zum Beispiel am Samstag, 18. Februar, um 14 Uhr. Dazu gibt es die Singener Fasnachtsnacht im Top 10 ab 20 Uhr.

Als Klassiker gilt der närrische Jahrmarkt am Sonntag, 19. Februar, auf dem Rathausplatz. Beginn 12.30 Uhr.

20. Februar ist Frühschoppen in Gottmadingen

Die Narrenhochburg am Fasnetmäntig ist aus guter Tradition Gottmadingen. Die hält die Gerstensack-Zunft weiter hoch. Ein närrischer Frühschoppen mit reichlich Prominenz aus Kreisen der Fasnacht und Politik gibt sich am 20. Februar ein Stelldichein. Am Nachmittag machen sich gut 50 Gruppen auf, um die Besucher zu erfreuen.

Vier Narrenspiegel in Rielasingen-Worblingen

Auch in Rielasingen-Worblingen zieht die Narretei ultimativ ein. Sie veranstaltet gleich vier Mal einen Narrenspiegel. Dies ist der Qualität und deshalb der großen Nachfrage geschuldet: Die Termine: 27. und 28. Januar, 3. Februar, jeweils um 20 Uhr, Samstag, 4. Februar, 18 Uhr.

Und was ist sonst so los?

Weitere Termine für 2022/23 werden hier ergänzt