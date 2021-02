Schon vor dem November des vergangenen Jahres saß der Schreck tief. Er herrschte nach der kurzfristigen Ankündigung der politischen Vertreter, dass die Gaststätten wegen Corona schließen, teils auch Wut. Gastronomen beklagten, dass sie viel Geld investiert haben, um die Abstands- und Hygienekonzepte umsetzen zu können. Auch Ende Januar ist noch nicht abzusehen, wann Gaststätten wieder öffnen dürfen. „Die Gastronomiebetriebe müssen bei fehlenden Einnahmen weiter laufende Kosten bewältigen. Zugesagte öffentliche Hilfen treffen nur zögerlich ein. Das kann viele Existenzen gefährden“, erklärt Heinz Stärk, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Landkreis Konstanz.

„Unsere Betriebe wollen und können nicht auf die Dauer von Hilfszahlungen leben.“Dehoga-Kreisvorsitzender Heinz Stärk | Bild: privat

„Vor allem warten die Betriebe auf Öffnungsperspektiven. Wir alle wollen und können nicht auf Dauer von Hilfsgeldern abhängig sein“, betont Stärk.

Besondere Herausforderung auf dem Dorf

„Die Luft wird dünner. Es bleibt auch abzuwarten, ob durch die Corona-Pause viele Menschen entwöhnt werden, Gaststätten zu besuchen. Ähnlich wie Kunden des Einzelhandels, die plötzlich zu Internetkäufen wechseln“, erklärt Egbert Tribelhorn, Inhaber des Gasthauses „Zur Sonne“ im Tengener Stadtteil Wiechs am Randen. Nach der ersten Schließung im Frühjahr kamen sehr viele Gäste zu uns. Das Wetter passte auch. Ich denke, dass viele Menschen einen Nachholbedarf hatten“, sagt Tribelhorn.

„Wir kochen für unseren Abholservice weiter und hoffen, dass wir bald wieder Gäste bewirten dürfen.“Egbert Tribelhorn, Gastwirt | Bild: Bittlingmaier, Albert

Gerade auf einem etwas abgelegenen Dorf, wie Wiechs am Randen, sei es besonders herausforderend, Gäste zu gewinnen und zu halten. Egbert und seine Frau Rosana setzen dabei seit Jahren auf gehobene Küche, die der Gourmetführer Michelin mehrfach auszeichnete.

Es bleibt nicht viel hängen

„Wir wollen aber auch einheimische Gäste, wie Mitglieder von Vereinen, indem wir Standard-Speisen anbieten. Durch Corona finden aber wegen des Ausfalls von Proben und Veranstaltungen diese sozialen Treffen kaum noch statt“, sagt Tribelhorn. „Wir kochen weiter, weil wir Freude daran haben und verkaufen auch Essen zum Abholen. Viel bleibt aber nicht hängen, da der Wareneinsatz relativ hoch ist. Es fehlt aber der Getränkeverkauf in den Gaststätten als Mischrechnung. Unsere Gäste kommen auch wegen des Ambientes“, so Tribelhorn.

Großer Aufwand für Hygienekonzept

Die Geschwister Petra und Jörg Meister führen die Welschinger Gaststätte „Bären“ in dritter Generation. „Wir haben unter großem Aufwand das Hygienekonzept umgesetzt. Das Geschehen verlagerte sich nach der Wiedereröffnung im späten Frühjahr hauptsächlich auf die große Terrasse“, erklärt Petra Meister. „Wir leben im Ungewissen. Niemand weiß, wann die Gastronomie wieder öffnen darf. Während Kunden das Abholangebot von Essen im Frühjahr noch gut annahmen, läuft es diesmal etwas schleppend. Die Lage hat sich grundlegend geändert. Im Sommer konnten sich zehn bis zwölf Menschen treffen. So verzeichneten wir auch viele Großbestellungen. Die fallen nun mit ganz wenigen erlaubten Kontaktpersonen weg“, sagt sie.

Alle der zahlreichen Buchungen mussten gestrichen werden

„Wir waren im Dezember und Januar mit vielen geplanten Veranstaltungen, wie Versammlungen und privaten Festen, fast ausgebucht. Alles musste gestrichen werden. Im Sommer haben schon viele Treffen von Vereinsmitgliedern gefehlt. Das führt auch dazu, dass das Gesellschaftliche sehr leidet. An Stammtischen konnten sich die Einheimischen nur noch ganz dezimiert gesellig austauschen“, schildert Petra Meister. Es sei auch frustrierend, dass im „Bären“ die Gäste nicht mehr in gewohnter Form mit schöner, frischer Zubereitung bekocht und liebevollem Service bedient werden könnten. „Stattdessen sind auf den Tischen leere Stühle aufgestellt. Das ist frustrierend“, beschreibt sie. „Wir bieten aber weiterhin Speisen zur Abholung an und bedanken uns bei den Kunden, die uns unterstützen“, sagt Petra Meister.