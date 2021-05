Der Rothaus Hegau Bike-Marathon hat einen neuen Termin. Der beliebte

Marathon mit Start und Ziel auf dem Rathausplatz in Singen wird in

diesem Jahr auch als Deutsche Meisterschaft im Marathon am 17. Oktober ausgetragen. Damit wird das ursprüngliche Datum 27. Juni ersetzt, da es durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich ist eine

Breitensportveranstaltung durchzuführen. „Der neue Termin im Herbst soll allen, Profis wie Hobbysportlern, eine sichere Veranstaltung ermöglichen“, sagt Ingolf Welsch vom Veranstalter der großen Radsport-Veranstaltung, der Agentur Skyder Event & Track Company in der Pressemitteilung.

In Absprache mit der Stadt Singen neuen Termin gefunden

In Absprache mit der Stadt Singen, dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und dem

Radsport-Weltverband UCI wurde der neue Termin am 17. Oktober gefunden.

„Statt Frühjahrsklassiker nun Jahreshöhepunkt zum Saisonfinale. Die erfahrenen

Ausrichter in Singen geben alles für atmosphärische Wettkämpfe, die auch wirklich

für alle stattfinden können, Profis wie Hobby-Mountainbiker“ so Günter Schabel,

Vizepräsident des BDR.

Die Deutsche Meisterschaft Marathon wird auch am neuen Termin im Rahmen des Rothaus Hegau Bikemarathons ausgetragen. Mitte Oktober kämpfen die besten deutschen Marathonis über die 98 Kilometer bei den Herren und die 80 Kilometer bei den Damen um das begehrte Meisterschaftstrikot. Der herbstliche Ritt durch den schönen Hegau hat für die zahlreichen Hobby-Biker natürlich auch was Reizvolles. Sie erleben den Hegau in einem völlig anderen Bild

als im Juni. Das gilt auch für Sportler, die auf einem E-MTB unterwegs sind.





Mehr dazu auf http://www.hegau-bike-marathon.de