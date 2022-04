von Christel Rossner/PM

Im kleinsten Singener Ortsteil gibt es große Anlässe zu feiern. Der Musikverein (MV) Hausen hat mit einem Jahr Verspätung sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Und der Sportverein (SV) Hausen war einen Tag später mit seinem 75-jährigen Bestehen an der Reihe – Corona-bedingt ebenfalls mit einem Jahr Verspätung. Beide Vereine begingen ihre Jubiläen in der Eichenhalle.

Der MV lud dabei zu einem besonderen Konzert ein. Mit einem Jahr Verspätung feierte der Musikverein (MV) Hausen an der Aach sein 50. Jubiläum. Zahlreiche Gäste hatten sich zur nachgeholten Geburtstagsfeier in der Eichenhalle eingefunden und erlebten ein Live-Konzert wie vor der Corona-Zeit. Zum musikalischen Genuss trugen zwischen den Reden der Gratulanten zwei Ensembles des Blasorchesters der Stadt Singen (BOS) unter der Leitung von David Krause bei.

Jugendarbeit spielt große Rolle

„Wir waren immer ein kleiner Verein, aber wir wollten Musik von guter Qualität machen“, hob Vorsitzender Alexander Kopp in seiner Begrüßung hervor, dass der Verein immer Wert auf Jugendarbeit gelegt habe und durch innovative Konzertformate mutig vorangeschritten sei. Das bewiesen die Musiker mit ihren Vorträgen zum Schluss des Abends. Heute zählt der Verein 24 aktive Mitglieder.

Das BOS hatte bei der Gründung des MV Hausen im Jahr 1971 Pate gestanden, und wie die Musiker Peter Hofmann und Dietmar Weber versicherten, pflege das BOS eine gute nachbarschaftliche Beziehung zum Patenverein. Auf humorvolle Weise tischten sie auch so manch eine Anekdote auf. Für ihren Hinweis, dass die Blechbläser bei Takt 193 des klanggewaltigen Stücks „Fire in the Blood“ die Eichenhalle nicht zum Einsturz bringen würden, erhielten sie fröhlichen Applaus des Publikums.

„Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen“, zitierte Bürgermeisterin Ute Seifried in ihren Grußworten die 2300 Jahre alte Weisheit von Aristoteles. Seit einem halben Jahrhundert habe der MV Hausen einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung des musikalischen Brauchtums geleistet, so Seifried.

Dazu sei der Gründungstag am 2. April 1971 schon immer ein außergewöhnliches Datum gewesen: Vor 229 Jahren wurde in den USA der Dollar eingeführt, vor 222 Jahren fand die Uraufführung von Beethovens Sinfonie Nr. 1 statt und für die Erdnussbutter wurde der 2. April zum Jahrestag gekürt, nannte Seifried augenzwinkernd einige Beispiele. Ortsvorsteherin Claudia Ehret hob die Jugendarbeit des Vereins hervor und überreichte vom Ortschaftsrat eine Geldsumme, die dem Musikverein zur Anschaffung eines neuen Instrumentes dienen soll.

Ein Tuba-Solo darf nicht fehlen

50 Jahre oder jetzt 51 seien für einen Musikverein nicht viel, sagte Verbandspräsident Johannes Steppacher. Die Besonderheit beim MV Hausen sei aber, dass mit Harald Leidold noch heute ein Gründungsmitglied im Verein spielt. Zum des Abschluss des Abends bot der MV Hausen eine Kostprobe seines Könnens mit Musik unterschiedlicher Genres, wobei auch Christian Waibel als langjähriger Dirigent zur Trompete griff. Melina Tachtalis stellte die Stücke vor, darunter „St. Louis Blues March“, „Children of Sanchez“ und „Vivo per Lei“. Etwas besonderes war ein Solo von Alexander Kopp, der mit dem „Tuba-Stenz“ auch die neu angeschaffte Tuba in einem Konzert vorführte.

Ehrenmitglieder des SV Hausen. | Bild: Peter Dudzicki

Auch der SV Hausen a.D. Aach feierte Jubiläum. Die Sportler begingen das 75-jährige Bestehen ihres Vereins, wie er in einer Pressemitteilung erklärte. Auch der SV feierte in der örtlichen Eichenhalle. Von einer Zeitreise durch die Vereinschronik bis hin zu musikalisch-tänzerischen Einlagen war den geladenen Vereinsmitgliedern und Angehörigen einiges an Programm geboten.

Michael Sczeponek (l.) wird von Konrad Matheis geehrt. | Bild: Peter Dudzicki

Unter den Gästen befanden sich auch der SPD-Landtagsabgeordnete Hans Peter Storz sowie der Bezirksvorsitzende des Südbadischen Fußballverbandes, Konrad Matheis. Matheis überreichte im Namen des Verbandes Michael Sczeponek für langjährige Vorstandsarbeit die Verbandsurkunde. Und er überreichte dem Vorsitzenden Thomas Stenkamp für langjährige Vereinsarbeit die Verbandsehrennadel.

Ein besonderes Geschenk machte Konrad Matheis dem ganzen Verein, nämlich die Austragung der Bezirkspokal-Endspiele der B-Juniorinnen, Damen und Herren am Pfingstsonntag in Hausen. Damit wird der Verein zum Gastgeber für Spiele, die viel Spannung und Dramatik versprechen – ein Leckerbissen nicht nur für heimische, sondern auch für auswärtige Zuschauer.

Gemeinsamer Tanz in den Mai

Des Weiteren wurden folgende Mitglieder von SVH Präsident Robert Joos zu Ehrenmitgliedern ernannt: Martin Joos, Thomas Stocker, Christian Kollek, Andrea Kollek, Alois Margraf, Thomas Dietlmeier, Markus Müller, Thomas Stenkamp und Uwe Groschinski

SV-Hausen-Vorsitzender Thomas Stenkamp (l.) wird von Konrad Matheis geehrt. | Bild: Peter Dudzicki

Der SV Hausen und der Musikverein freuen sich nun auf eine weitere Gemeinsamkeit besser gesagt eine Kooperation: Sie veranstalten am Samstag, 30. April, gemeinsam den Tanz in den Mai. Los geht es um 14 Uhr mit dem Spiel der 1. Mannschaft gegen Riedheim mit anschließendem Bieranstich und Festivität in der Halle.