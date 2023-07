Als „bürokratisches Monster, das viele unserer Mitglieder hat verzweifeln lassen“, beurteilte der Vorsitzende von Haus und Grund, Bernhard Hertrich, die neue Grundsteuerregelung anlässlich der jüngsten Mitgliederversammlung, über die der Verband in einer Pressemitteilung berichtet. Eine Flut von Beratungsanfragen sei auf die Geschäftsstelle zugekommen. Der Finanzverwaltung lägen eigentlich alle Werte bis auf den Bodenrichtwert vor. Man hätte doch lediglich diesen Wert bei den Bürgern abfragen können, kritisierte Hertrich. Ein weiterer Kritikpunkt liegt für ihn in der möglichen Verzerrung der Werte, etwa durch unterschiedliche Bebauung bei gleicher Grundstücksgröße. Der Landesverband von Haus und Grund Baden lasse in Musterverfahren gemeinsam mit anderen Verbänden die Rechtmäßigkeit der Anordnungen der Finanzverwaltung prüfen. Als noch schlimmeren Aufreger bezeichnete Hertrich die Pläne zum Gebäudeenergiegesetz. Auch hier sei es dem Zentralverband Haus und Grund Deutschland gelungen, deutlich praxisnähere Regelungen zu erreichen. Vor der Entscheidung zu großen Investitionen sollte man den Abschluss der kommunalen Wärmeplanung abwarten. Hertrich plädierte auch dafür, die notwendige Energiewende mitzutragen, forderte aber von der Politik Vernunft und Praxisnähe.

Als überwiegend einseitige Belastung der Vermieter bezeichnete Geschäftsführer Florian Zimmermann die seit 1. Januar geltende Aufteilung der CO2-Abgabe. Sie gilt nur für die Wärmeversorgung, sowohl in Wohngebäuden als auch in Gebäuden, die nicht für Wohnzwecke gedacht sind. Die Stufenregelung soll Vermieter zur energetischen Sanierung anregen. Allerdings, so Zimmermann, seien die hohen finanziellen Belastungen nicht für alle Hausbesitzer schnell zu stemmen. Darüber hinaus müssten alle Mieter für einen Verschwender im Haus mit zahlen.