von SK

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 21.30 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Demnach fuhr eine 39 Jahre alte Audi-Fahrerin vom Hohgarten her in die Hauptstraße. Gleichzeitig kam ein Mercedes aus Richtung Friedenslinde und knallte wuchtig in die linke Seite des Audi. Die 39-Jährige am Steuer des Audis wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie per Rettungsdienst in ein Krankenhaus kam.

Der 47-Jährige, der mutmaßlich am Steuer des Mercedes saß, wurde nicht verletzt und bestritt laut der Polizeimeldung vehement, das Auto überhaupt gefahren zu haben. Laut der Mitteilung war er stark betrunken und musste zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Die Beamten nahmen seinen Führerschein in Verwahrung. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand saßen noch weitere Personen in dem Mercedes, die allerdings die Flucht ergriffen hatten, ehe die Polizisten eintrafen. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Etwa 50 Personen, darunter viele Schaulustige, waren laut Polizei an der Unfallstelle. Der Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen bittet um Hinweise unter Telefon (077 33) 996 00.