Das kommt nicht alle Tage vor: Ein 27-Jähriger flüchtet vor der Blutentnahme und liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei geht es unter anderem durch mehrere Gärten. Der Vorfall liegt schon ein wenig zurück, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt. Am Montag, 4. September, habe ein 27-Jähriger beim Einparken in der Julius-Bührer-Straße einen Unfall gebaut und sei von der Unfallstelle einfach geflüchtet. Polizisten hätten ihn in der Rielasinger Straße kontrolliert, wobei sich der 27-Jährige aggressiv gezeigt habe. Deswegen hätten ihm die Beamten Handschließen angelegt.

Krankenschwester wird verletzt

Nach eigenen Angaben habe der Mann Drogen konsumiert, weshalb ihn die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik brachten. Dort nutzte er laut der Mitteilung den Moment, in dem die Handschließen aufgingen. Er schubste eine Krankenschwester zur Seite – die sich dabei verletzte –, floh in Richtung Schaffhauser Straße und hielt dort wahllos Autos an. Mit einer gestoppten Autofahrerin fuhr er einige hundert Meter mit und flüchtete danach durch mehrere Gärten zu Fuß weiter.

Im Bereich Kanalstraße konnten Polizisten ihn einholen und festnehmen. Sie brachten den 27-Jährigen in eine Klinik. Laut der Mitteilung war der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07731/888-0