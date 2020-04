von Steffen Mierisch

Herr Kurkow, der Ukrainekonflikt ist ein regionaler Konflikt mit globalen Anknüpfungspunkten, hier treffen viele Interessen aufeinander. Was bedeutet das für die Menschen, die mitten in dem Krieg leben müssen?

Für die Mehrheit der Leute in dieser Region ist die Hauptsache zu überleben. Ich bin dreimal im Kriegsgebiet gewesen, in verschiedenen Dörfern und Orten. Ich verstehe, dass bis zu 90 Prozent, auf jeden Fall die Mehrheit der Menschen passiv sind und bereit, im Zweifel bei jeder Macht zu bleiben. Die Kämpfer waren am Anfang tatsächlich die Menschen aus diesen Regionen. Die waren gegen Europa, aber möglich war das nur aufgrund der russischen und prorussischen Propaganda. Später wollten immer weniger Leute von dort kämpfen, deshalb kamen sehr viele russische Freiwillige, tausende von ihnen. Die lokale Bevölkerung wollte nicht mehr kämpfen, es gibt heute mehr Waffen als Menschen. Ein Problem ist, dass fast niemand den Grund für diesen Krieg versteht. Nach der Wende, nach 91, gab es eine Grenze zwischen zwei Mentalitäten, diese Grenze teilte die Ukraine in zwei große Teile. Die russische kollektive Mentalität, die hat etwas mit Monarchie und einer strengen Hand zu tun. Und die ukrainische anarchische Mentalität, die ist egoistisch, individualistisch und mehr europäisch. Diese Grenze war damals praktisch genau in der Mitte des Landes. Langsam hat diese Mentalität aber Städte wie Kiew für sich gewonnen, in der auch russisch gesprochen wurde. Kiew ist jetzt eine russischsprachige Stadt, aber mit europäischer und ukrainischer Mentalität. Der Donbass war aber immer unter der Kontrolle der russischsprachigen Lokalmafia. Das sind nicht einmal zur Hälfte ethnische Russen, aber sie kontrollieren im Donbass die Regionalpolitik und sie wollten Kiew nicht die Möglichkeit geben, auch diese Regionen zu kontrollieren. Die Hierarchie im Donbass ist und bleibt so wie in der Armee oder in einem Gefängnis. Auf jeden Fall hat sich in den letzte 15 Jahren die Grenze der Mentalitäten nach Osten verschoben. Wäre kein Krieg gekommen, wäre in 15 oder 20 Jahren die Grenze zwischen der individualistischen ukrainischen Mentalität und der kollektiven russischen Mentalität die Grenze zwischen der Ukraine und Russland gewesen. Bis heute verstehen die Leute im Donbass nicht, dass es um einen Krieg zwischen zwei Mentalitäten geht und um die Zukunft. Also um die zukünftige Mentalität der Region, es geht gar nicht um die Nato und Moskau. Natürlich, da der Donbass zur russischen kollektiven Mentalität gehört, würde Putin das gerne kontrollieren.

Recherchen in dieser Region gelten als besonders schwierig, sie sind gleich dreimal dorthin gereist. Wie haben Sie die Region erlebt?

Das erste Mal im Januar 2015 war noch sehr gefährlich, es gab noch keinen Waffenstillstand und offene Kämpfe, die viele Todesopfer forderten. Die Leute, die dort wohnten, waren sehr schweigsam. Sie wollten nicht reden und schon gar nicht mit einem Fremden. Das war für mich die stärkste Erfahrung, ich konnte die Leute nicht ansprechen. An der russischen Grenze im Slowjansk Gebiet habe ich das versucht, aber die gingen einfach weg und ignorierten mich. Nur die Kinder waren sehr offen. Teilweise waren die 10-jährigen Kinder politische Gegner ihrer Eltern und Großeltern, also proukrainisch. Ich weiß bis heute nicht warum. War das ein Generationenkonflikt, aber dafür sind Zehnjährigen eigentlich zu jung, oder etwas anderes. Ich war überrascht, dass die Leute um Wandzeitungen wie in sowjetischer Zeit herumstanden, sie schweigsam lasen und dann weggingen. Sie suchten aber eigentlich nach Informationen über ihre Rentenzahlungen und solche Dinge. Sie waren gar nicht an Politik interessiert. Das letzte Mal war ich 2019 in Sjewjerodonezk. Ich war überrascht, dass die Leute plötzlich geredet, haben wissen wollten, wie lange ich glaube, dass der Krieg noch dauert und welche politische Gruppe nun an die Macht kommt, nur wollten sie nicht, dass jemand ihre Fragen hört. Es gibt also auf jeden Fall Entwicklungen und viele Leute sind einfach müde von dem Leben in einer Kriegszeit. Diese Frontlinie sorgt auch für viele kleine Konflikte zwischen den Leuten im Donbass. Das habe ich in Stanita Luhansk bemerkt. Dort gibt es bis heute den einzigen Checkpoint für Fußgänger an dem pro Tag 15 000 Menschen auf ukrainisches Territorium kommen, um ihre Rente zu bekommen, Lebensmittel zu kaufen und dann zurückzutragen. Deshalb können die Einwohner dort nicht einfach an die Geldautomaten gehen, sondern müssen wiederum 60 Kilometer mit dem Bus in die nächsten Städte fahren, wo es keine Schlangen gibt. Jetzt hassen sie ihre ehemaligen Nachbarn, die unter Separatisten leben.

Eigentlich wollten Sie erst 10 Jahre nach dem Ende des Konfliktes ein Buch über ihn herausgeben, jetzt haben Sie doch über den fortdauernden Konflikt geschrieben. Inwiefern sehen Sie sich auch als Journalist, der diesen Konflikt in literarischer Form erklärt?

Ich würde den Roman nicht als journalistische Arbeit bezeichnen, weil es eigentlich um die Mentalität der Leute geht. Es geht um die Psychologie und die Wahrnehmung dieser Leute, die Wahrnehmung des Lebens. Journalismus ist ein bisschen etwas Anderes. Man könnte höchstens sagen, das ist eine journalistische Arbeit über die Psychologie. Weil die Psychologie hier in diesem Krieg eine so wichtige Rolle spielt. Ich hatte nicht den Plan dieses Buch zu schreiben, aber wir haben jetzt Abertausende von Flüchtlingen und Umsiedlern aus dem Donbass auch in Kiew und Lemberg. Ein junger Geschäftsmann aus Donezk hat mir erzählt, dass er einmal pro Monat zur Frontlinie fährt und ein Dorf besucht, in dem nur noch sieben Familien leben. Es gibt dort auch keine Infrastruktur mehr, kein Post, kein Lebensmittelgeschäft, das ist graue Zone. Diese Leute versuchen einfach so zu leben wie früher, sie kultivieren Obst und Gemüse und machen Konserven. Er bringt ihnen dafür Geld und Medikamente und was sie sonst noch so brauchen, kauft die Konserven ab und verkauft sie in seinem Kaffee in Kiew weiter. Als er mir davon erzählte, hatte ich sofort die Idee über ein ähnliches Dorf in der grauen Zone zu schreiben.

Die Psychologie und Mentalitäten spalten also das Land in den Köpfen, wir sehen im Roman aber auch eine Freundschaft, die zwischen Sergejitsch und Paschka über die Mentalitäten hinweg, also was verbindet die Menschen über die Frontlinien noch?

Eigentlich sind sie nur dadurch verbunden, dass sie im selben Dorf wohnen. Sie waren Feinde ihr ganzes Leben lang, aber als sie nun allein in ihrem Dorf zurückbleiben müssen sie einander helfen, um zu überleben. Der Krieg verbindet sie mehr als das Leben im Dorf.

Soweit man das sagen kann, stehen sie doch aber auf unterschiedlichen Seiten?

Ja, sie haben unterschiedliche politische Ideen, unterschiedliche Reflexionen, aber diese Ideen sind nicht fixiert. Sie haben keine starken politischen Sympathien, sondern handeln nach Situationen. Man kann schon sagen, dass Sergejitsch eher pro-ukrainisch ist, wobei er auch auf der Seite des Dorfes lebt, die dem ukrainischen Territorium näher ist. Dasselbe gilt für Paschka, der näher an den Separatisten in der Schewtschenko Straße wohnt. Das heißt, es könnte ganz anders sein, wenn er in der anderen Straße wohnen würde und umgekehrt. Die psychologische geopolitische Situation spielt eine große Rolle, weil die Leute keine starken Ideen haben und nicht viel von Politik verstehen.

Sie wollten lange Diplomat werden. Mit Ihren Büchern erklären Sie ebenfalls die Lage in der Ukraine, Ihre Bücher sind in Russland verboten, also auf jeden Fall politisch relevant. Ist der Wunsch nach Vermittlung geblieben, schließlich erscheinen gerade ihr Handlungsräume genau geeignet zu sein, um die Situation Außenstehenden zu vermitteln?

Ich erkläre schon seit langer Zeit, was los ist in der Ukraine. Vor der derzeitigen Corona-Krise war ich sechs Monate unterwegs durch Europa, Amerika und Indien und Hongkong, zuletzt in New-York und Washington. Ich war dort eigentlich wegen den ukrainischen Gefangenen, die von Russland verschleppt wurden und sich in russischen Gefängnissen befinden. Aber natürlich sprach ich auch über den Donbass und das derzeitige Geschehen in der Ukraine.

Also sind sie über die Literatur irgendwie auch einer geworden, ein Diplomat?

Ja, das kann man so sagen. Ich würde mich aber lieber als Kulturdiplomat bezeichnen, der die ukrainische Kultur vertritt. Ukrainische Politik ist nicht einfach zu verstehen für Leute im Ausland, weil ukrainische Kultur und ukrainische Politik jetzt immer zusammenkommen.

Wie beobachten Sie, dass der Ukraine-Konflikt im Ausland aber immer mehr aus dem Fokus gerät?

Damit bin ich schon einverstanden, die heutigen Weltmedien können einfach nicht zu lange über einen Konflikt reden, sie suchen immer andere Schwerpunkte. Es gibt genug Konflikte und Kriege auf der Welt, in Syrien, Libyen und so weiter. Aber wenn ich heute erzähle, was im Donbass los ist, dass wir eine 450 Kilometer lange Frontlinie haben und eine 450 Kilometer lange Graue Zone, mit Dutzenden von halbverlassenen Dörfern und Städten, dann erwachen die Leute plötzlich und fragen, ob der Krieg dort noch weitergeht, weil sie dachten, der Krieg sei schon vorbei. Ich denke solche Gespräche sind wichtig, wenn wir nicht über alle Konflikte sprechen.

Hat hier die Literatur einen Vorteil? Kann sie das ausgleichen und beständiger und intensiver beschreiben?

Dieser Krieg ist auch Teil der Weltgeschichte. Wir erinnern uns gut an den Teil der Geschichte, der nicht von Historikern erzählt wird, sondern von Schriftstellern beschrieben wurde. Deren Charaktere bleiben im Gedächtnis der Leute. Für mich ist die Geschichte des ersten Weltkrieges in meinem Kopf sehr lebendig dank Erich Maria Remarque und Pierre Lemaitre. Die Romane bleiben, nicht so sehr die Lehrbücher. Ich hoffe, dass auch die zukünftigen Leser die Geschichte der Ukraine mehr durch Romane verstehen als durch, na ja Non-Fiction spielt schon auch eine große Rolle, aber Non-Fiction Bücher, nicht Lehrbücher, wo nur Namen, Daten und Generäle stehen.

Gerade die Lebensart dieser Charaktere bekommt in Ihrem Buch ein besonderen Klang, einen speziellen Rhythmus. Wie fängt man denn so etwas ein?

Für mich ist das nicht abstrakt. Ich kann nicht über den Rhythmus der Sprache in Übersetzungen sprechen, aber im russischen Original hatte ich einen etwas altmodischen Sprachstil gewählt. Es soll klingen wie alte Balladen oder mündliche Erzählungen. In diesem Stil und in diesem Rhythmus kann man der Geschichte auch zuhören als eine sehr, sehr alte Geschichte. Obwohl die Geschichte sehr modern ist. Ich wollte zeigen, dass es nicht um etwas Neues geht. Es geht um eine Situation, die sich regelmäßig wiederholt. Eigentlich in jedem Krieg gibt es Leute, die gar nicht verstehen worum es geht, sich aber in dem Krieg befinden und an ihm nicht teilnehmen.

Sie schreiben auf russisch, und entwickeln hier Ihren literarischen Stil, welche Rolle spielt die Sprache selbst für Sie?

Russisch ist meine Muttersprache, mit der ich viel machen kann. Als 17-jähriger habe ich mit Experimenten begonnen, also ich habe Experimente gemacht mit Syntax und Lexik, habe viele neue Wörter erfunden. Die man trotzdem verstehen konnte, weil sie einfach neue Formen der alten, existierenden Wörter waren. Non-Fiction- und Kinderbücher schrieb ich schon auch einige Bücher auf Ukrainisch, aber ich fühle mich ganz frei in der russischen Sprache. Auf Ukrainisch könnte ich nicht so mit dem Stil spielen. Ich versuche zu jedem neuen Roman einen Stil zu finden, der zu diesem Buch passt. Diesen Balladenstil habe ich auch schon in anderen Büchern verwendet, zum Beispiel in der Trilogie „Die Geographie des einzelnen Schusses“. Das war also keine neue Erfindung, aber ich war zufrieden damit, zu diesem Stil zurückzukehren und verstand sofort, dass er gut zu diesem Helden passt.

Ihr Roman ist voll von kleinen Dingen und Alltagsbildern, die man aber auch sehr symbolisch deuten könnte. Wie planvoll setzen Sie diese ein, oder ist das auch schriftstellerische Intuition?

Das ist wahrscheinlich insgesamt mehr Intuition, aber ich kenne das Leben dieser Leute dort auch einfach. Auch vor dem Krieg bin ich schon einige Male im Donbass gewesen. Ich liebe Details und versuche immer, etwas mit meinen Augen zu finden. Man kann sagen, das ist ein stereotypisches Dorf, aber gleichzeitig sind diese Dinge auch sehr relevant.

Das Buch lebt von diesen Details, das liegt also teilweise am Protagonisten, Sie sind aber auch Drehbuchautor, ist das auch Ihre Erfahrung, Dinge am Detail zu veranschaulichen?

Ja, meine Erfahrungen mit Drehbüchern haben mir geholfen, ich sehe alles viel strukturierter. Normalerweise weiß ich, wie Details funktionieren müssen. Es muss eine Entwicklung des Charakters geben, aber diese Regeln passen auch auf die Literatur.

Ein entscheidendes Objekt sind die Bienenstöcke, die als Gegenmodell zur Welt der Protagonisten konzipiert sind. Was sagt das über eine Zeit aus, wenn sie eben kein Bienenstock ist?

Die Welt ist in diesem Buch durch die Augen von Sergejitsch beschrieben, nicht durch meine Augen. Das heißt, er glaubt, die Bienen haben den Kommunismus geschaffen und die Leute haben gar nichts geschafft. Das heißt für ihn hat der Bienenstock etwas Ideales, aber in Wahrheit ist es das Modell einer funktionierenden Gesellschaft im Donbass. In der arbeiten alle und zufrieden sind mit dem, was sie haben. Es geht also nicht um die Natur. Oder Honig. Sondern um Organisation und Disziplin.

Dann ist der Bienenstock für Sergejitsch aber doch eher das, was die kollektive russische Mentalität verkörpert?

Für ihn ja. Natürlich, diese Idee, dass alles funktionieren muss, das kommt aus der kollektiven Mentalität und natürlich sind Bienen kollektive Insekten. Es zeigt, dass auch er eine russische kollektive Mentalität verinnerlicht hat. Aber ich glaube so tief habe ich während des Schreibens gar nicht gedacht. Ich hatte gelernt, wie Sergejitsch zu denken und zu sehen. Die Bienen hatten eine etwas andere Deutung. Die Bienen sind nämlich auch ein Transportmittel zu Frieden und Freiheit. Er nimmt die Bienenstöcke fort aus dem Krieg, aber eigentlich bringen die Bienen ihn aus dem Krieg. Ohne die Bienen hat er gar keine Motivation wegzugehen. Er fühlt sich wie eine Biene, die zu einem Stock gehört, aber der Stock ist weg und er ist alleine. Er ist neidisch auf die anderen Bienen und versteht gleichzeitig, dass er sie verteidigen muss und sich um sie kümmern, aber er versteht nicht, dass er, wenn er sich um die Bienen kümmert, sich auch um sich selbst kümmert.

Im Gegensatz zu vielen Ihrer früheren Romane ist die Einfachheit des Donbass eine völlig andere Welt. Ist es Ihnen schwergefallen, in diese Welt einzutauchen?

Das war nicht schwieriger als bei den anderen Büchern. Es ist schon immer schwierig anzufangen, wenn ich dann aber meine Helden verstehe, dann kommt der Rest der Geschichte schneller. Allerdings musste ich für diesen Roman viel mehr über die Psychologie und Mentalität der Leute wie Sergejitsch oder Paschka nachdenken.

Sergejitsch bleibt dabei immer ein bisschen rätselhaft, was sind denn die wichtigsten Eigenschaften seiner Person?

Er ist eine Biene, die bereit ist zu arbeiten, wenn alles organisiert ist. Das heißt also, er braucht nicht viel – aber eine organisierte Welt. Diese Welt kann klein sein, aber sie muss auch einfach zu verstehen sein. Er ist ein ernsthafter Mensch, er würde auch nicht lügen oder stehlen, er ist einfach ein normaler Mensch ohne viel Bildung und Verständnis über das Leben. Deshalb konstruiert er die Welt aus kleinen und einfachen Details, um sie zu verstehen. Er braucht keine Politologen oder Ideen, das passt nicht in seine Welt.

Trotz seiner Anpassungsfähigkeit im Leben sind für Sergejitsch seine Träume von großer Bedeutung, was stellen sie für ihn dar?

Seine Träume gehören der Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist praktisch das gesamte Leben vor dem Krieg. Die Träume und die Erinnerungen zeigen dem Leser, was für Erfahrungen Sergejitsch hat. Wie reagierte er auf verschiedene Situationen im Leben und wie reagiert er jetzt in Kriegszeiten. Das ist wieder wie im Kino, Flashbacks spielen ein große Rolle um zu zeigen, wie sich der Held entwickelt.

Der Krieg schwebt ständig als unveränderliches Objekt über allem, ist das auch Ihre Einschätzung, wie festgefahren dieser Konflikt zurzeit ist?

Ja, es gibt kein Happy End in diesem Roman. Er bleibt überall fremd und fährt am Ende zurück zu seinem Dorf. Er gehört dort hin und versteht das Leben im Krieg vielleicht schon besser als das außerhalb. Ob diese Lage heute relevant ist – ich glaube ja, weil viele Flüchtlinge nach zwei oder drei Jahren in anderen Regionen zurück in den Donbass gekehrt sind, in Regionen, die unter russischer oder separatistischer Kontrolle stehen. Das heißt, sie konnten kein neues Leben anfangen, außerhalb ihrer Stadt, ihrem Dorf oder ihrer Region. Ich denke das liegt auch an diesen unterschiedlichen Mentalitäten.

Die Leute gewöhnen sich an den Krieg – werden sie das auch noch lange müssen?

In so einem Dorf kann die Situation für Jahre gleich bleiben. Aber für die Dörfer, die in separatistischen Gebieten leben, in denen es auch Schulen gibt, gilt, dass schon die Kinder unterrichtet werden, dass die Ukrainer Faschisten sind und Russland das Paradies. Diese Generation wird stärker anti-ukrainisch sein als die Menschen heute. In 5 oder 10 Jahren wird es kaum noch Sinn machen, diese Leute zurückzubekommen.

Also verschärft sich gerade durch die Normalität der Konflikt?

Für die jungen Leute ja, weil Russland versucht die Leute zu programmieren, pro-russisch zu sein und ant-ukrainisch und anti-europäisch. Diese Leute werden in Wahlsituationen für sowjetische Zeiten stimmen, nicht für die europäischen.

Woher kommen Ihre Kenntnisse über die unterschiedlichen Regionen der Ukraine, wie gehen sie vor, ihr Land zu erkunden?

Alle meine Reisen sind irgendwie Recherchereisen. Aber ich organisiere oft Projekte mit jungen Schriftstellern oder Journalisten, wir machen dann Diskussionsreisen in kleine Dörfer und Städte. Wir machen öffentliche Diskussionen über alles, von Kultur bis Politik, mit den Leuten vor Ort. Ich habe das überall in der Ukraine gemacht, auch in den Regionen, die an der Grenze zu Ungarn oder Rumänien liegen. Wir wollen einfach die Menschen dort hören, was sind ihre Probleme, was denken sie über die Zeit und das Leben.

Wie reagieren die Menschen denn auf die brisanten Fragen?

Unterschiedlich, an der Grenze zu Rumänien in Ismail wurde ich von alten Kommunisten angegriffen. Die kamen zur Diskussion und warfen mir vor, von der Regierung bezahlte Propaganda zu machen. In der Westukraine gab es einen anderen, kleineren Konflikt, die Leute in Beregovo sind vor allem ungarisch-sprachig, aber es gibt auch eine russischsprachige Bevölkerung. Es gab eine Gruppe von Frauen, die behauptete, Flüchtlinge aus Donezk zu sein. Sie wollten die Diskussion stören. Ich habe sie dann auf die Bühne geladen, um mit den anderen zu diskutieren, was sie ablehnten. Nach der Diskussion wurde klar, dass sie schon seit 20 Jahren dort leben, keine Kriegsflüchtlinge sind, sondern prorussische Damen, die einfach nichts über die Ukraine und Europa hören wollten.

Am Ende zerstört Sergejitsch einen seiner Bienenstöcke, wird er also auch in den Konflikt hereingezogen?

Er zerstört den Bienenstock, weil er das Vertrauen in die Bienen verloren hat. Vertrauen hat er nur in seine Bienen, nicht in Menschen. Und plötzlich wird ein Bienenstock von ihm weggenommen, das reicht für ihn aus, um das Vertrauen zu verlieren. Das heißt, er vertraut nur dem, das er in der Hand hat und 24 Stunden pro Tag kontrolliert.

Ist Vertrauen also auch das, was die Konfliktparteien dort gewinnen müssen?

Vertrauen ist dort die Hauptsache! Aber das wird nicht kommen, weil die Leute nicht den Separatisten und Russland vertrauen, aber auch nicht Kiew.

Wie konkret positionieren Sie sich selbst an den Konfliktlinien?

Ich bin ein ukrainischer Schriftsteller und beobachte von Anfang an, wie sich alles entwickelt, nicht nur im Donbass, sondern auch in Odessa oder Mykolajiw beispielsweise. Für mich ist klar, es ist gar keine Frage auf wessen Seite ich bin. Das Buch „Graue Bienen“ war für einen Literaturpreis nominiert, aber die Jury hat entschieden, dass das Buch nicht pro-ukrainisch sei. Aber das Theaterstück zum Buch ist als bestes Stück nominiert und der Schauspieler, der Sergejitsch spielt, ist als bester Schauspieler nominiert.

Wie können Sie sich erklären, dass man Ihr Buch für nicht pro-ukrainisch hält?

Der Held in diesem Buch ist eben kein ukrainischer Held, also kein Soldat oder Freiwilliger. Das ist für viele Leute nicht ganz einfach zu verstehen, dass ein einfacher Mensch ein Held sein kann, in einem Buch, das vom Krieg handelt. Ich habe Mitleid mit solchen Leuten. Außerdem schreibe ich auf russisch, das nehmen auch nicht alle Leute gut auf.

Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe?

Das stört mich nicht, ich bin solche Situationen gewohnt. Ich werde meine Zeit nicht für solche Gedanken verschwenden. Ich finde das einfach immer lustig. Es wurde auch eine Bloggerin angefragt, ein Video zu machen über zwei Bücher über diesen Krieg, ein schlechtes, also meines, und ein gutes, von einer Dame, die über Patrioten und Nicht-Patrioten geschrieben hat. Das Video ist jetzt auf Facebook, ich weiß nicht wie oft das geklickt wurde.