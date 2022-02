von Uta Krauss

Melodien zum Mitwippen und schiefe Töne dringen aus den Gebäuden der Jugendmusikschule nach draußen: Es ist Tag der offenen Tür.

Wer wie der fünfjährige Julius Bay zum ersten Mal den Bogen über das Cello führt und dabei das bauchige und große Instrument spürt, der erlebt die Magie der Musik. „Ein Instrument spielen zu können, kann auch Trost spenden“, sagt die Leiterin der Musikschule, Annette Tinius-Elze.

Schulleiterin der Jugendmusikschule Singen Annette Tinius-Elze freute sich über den großen Andrang beim Tag der offenen Tür. Bild: Uta Krauss

Schlechte Laune könne dadurch kanalisiert und umgewandelt werden, so habe sie es auch selbst erlebt. Die Pianistin freute sich über den großen Andrang zum lang ersehnten Tag der offenen Tür, der nach zwei Jahren wieder stattfinden durfte.

Am Eingang wurden zwar die Corona-Beschränkungen kontrolliert und die Maskenpflicht galt. Es fühlte sich dennoch nach Normalität an. Denn in den drei Gebäuden wuselte es nur so vor Familien, die Kinder konnten von der Harfe bis zur Ukulele alles ausprobieren. Die Blas-Instrumente wurden von den Lehrkräften mit Abstand vorgeführt.

Neugier der Kinder ist groß

Der stellvertretende Schulleiter Sigfried Worch übte sich beim Klarinettenspiel und freute sich über die belebte Atmosphäre im Haus. Nebenan wurde wild geklimpert. Hier flogen die kleinen Finger des siebenjährigen Livio Sapienza und seines jüngeren Bruders Antonio über die Tasten eines Flügels.

Viktoria Posina unterrichtet an der Jugendmusikschule Klavier und motiviert die Brüder Livio und Antonio zu ihren ersten Tastenschlägen. Bild: Uta Krauss

Klavierlehrerin Viktoria Posina gab erste Hilfestellung. Auch die Mutter der beiden Jungen, Eva Schmid, habe hier vor Ort das Klavier spielen gelernt. Die Neugier der Brüder, aber auch der vielen weiteren kleinen Besucher war unbändig.

Fünfjährige versucht sich am Schlagzeug

So saß auch die fünfjährige Lale Rosenberger aus Singen am großen Schlagzeug, während Lehrer Rudolf Hein, Anschlagtechniken erklärte und ihr den Unterschied zwischen Drumsticks und Besen zeigte. Dass Lale beim Trommeln keine Angst vor der Lautstärke hatte, lobte er.

Schlagzeuglehrer der JMS Rudolf Hein zeigt Lale Rosenberger wie sie die Drumsticks richtig hält. Bild: Uta Krauss

Nach diesen anderthalb Stunden gingen alle mit einem Lächeln nach Hause. Wer den jungen Leuten beim Musizieren lauschen möchte, kann am 19. März zur Musikinsel kommen. Dann findet im Walburgis-Saal ein Konzert mit den Ensembles und Bands statt.