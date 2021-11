Unbekannte haben am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Straße „Zolltafel“ laut Polizei eine Damenhandtasche entwendet. Eine 82-Jährige habe beim Einkaufen im Markt einen Korb mit Handtasche darin am Einkaufswagen befestigt, als ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment zugegriffen habe. Er soll die Handtasche an sich genommen und den Markt verlassen haben.

In der Handtasche habe sich laut Polizei Bargeld, EC-Karten, ein Mobiltelefon und weitere persönliche Gegenstände der Bestohlenen befunden. Den Schaden beziffern die Ermittler aufgrund erster Erkenntnisse auf mehrere hundert Euro. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Dieben, die immer wieder in und an Einkaufsmärkten zuschlagen und sich dabei die Arglosigkeit ihrer Opfer zunutze machen. Tipps und Hinweise, um sich davor zu schützen, gibt die Polizei auf ihren Präventionsseiten unter www.polizei-beratung.de