Der Fall eines elfjährigen Kindes, das von Polizisten Anfang Februar in Handschellen gelegt und abgeführt wurde, zieht weitere Kreise. Inzwischen liegt eine zweite Anzeige gegen einen Singener Polizisten vor. Dies teilt der baden-württembergische Landesverband des Verbands Deutscher Sinti und Roma (VDSR) in einer Pressemeldung mit. Das Polizeipräsidium Konstanz hat bereits eine Stellungnahme zu der neuen Wendung in der Sache angekündigt.

Zu der neuen Anzeige sei es laut der Mitteilung des VDSR nach der richterlichen Vernehmung des Elfjährigen gekommen, die am Montag, 8. März, stattgefunden habe. Die Strafanzeige gegen einen der beteiligten Polizisten laute auf Beleidigung und Freiheitsberaubung. Laut der Pressemitteilung des VDSR habe der Beamte eines der Kinder gefragt, ob es von der „Zigeunerfamilie“ sei, nachdem das Kind seinen Nachnamen genannt habe. Daraufhin habe der Anwalt Engin Sanli, der als Zeugenbeistand an der Vernehmung beteiligt gewesen sei, die neue Anzeige erstattet. Laut VDSR-Sprecherin Chana Dischereit handelt es sich in diesem Fall um ein anderes Kind, nicht um den Elfjährigen, der im Februar die Handschellen angelegt bekommen habe.

Anfang Februar hatte die Meldung für bundesweites Aufsehen gesorgt, dass Polizisten einen Jungen in Handschellen abgeführt haben sollen. Nach der damaligen Pressemitteilung des VDSR sei die Festnahme grundlos erfolgt und bei der vorangehenden Befragung seien antiziganistische Sprüche gefallen. Den Beamten sei dabei offenbar auch klar gewesen, dass der Elfjährige zur Minderheit der Sinti und Roma gehöre. Die Familie habe Strafanzeige gestellt, hieß es. Das Polizeipräsidium Konstanz hatte damals einen Tag nach Bekanntwerden des Falls bestätigt, dass der Junge in Handschellen zum Singener Polizeirevier gebracht wurde. Mittlerweile ermitteln Beamte der Kriminalpolizei Rottweil in der Sache.