Die Aussage soll auf Video aufgezeichnet werden, damit der Junge nicht noch einmal vor Gericht aussagen muss, wenn es zum Prozess kommen sollte. Staatsanwalt, Anwalt und Polizeisprecher sprechen über den Stand in dem Fall.

Etwa zwei Wochen ist es nun her, dass Polizisten in Singen einen elfjährigen Jungen in Handschellen legten und mit auf die Wache nahmen. Ein Einsatz, der Wellen schlug (siehe Kasten) und ein bundesweites Medienecho hervorrief. Nach einer