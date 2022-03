von SK

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen hat am Freitag, 18. März, die Polizei auf den Plan gerufen. Der Vorfall ereignete sich laut einer Mitteilung der Polizei vor einem Einkaufszentrum in der August-Ruf-Straße. Demnach gab es gegen 18.30 Uhr eine Mitteilung an die Beamten über eine handfeste Streitigkeit zwischen etwa 20 Personen. Als die Polizisten eintrafen, stellten sie zwei größere Personengruppen fest. Um die Streithähne zu trennen und die Lage zu beruhigen, sei auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen, teilt die Polizei weiter mit. Mehrere Streifen rückten zu dem Vorfall aus. Bei dem Streit sei „niemand ernsthaft verletzt“ worden, heißt es in der Meldung weiter.

Engen Autobahn nach heftiger Kollision zweier Autos am Freitagmorgen gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Unmittelbar vorausgegangen sei eine Schlägerei zwischen zwei Personen, bei der auch Tritte im Spiel waren, erklärt Harald Klaiber vom Führungs- und Lagezentrum (FLZ) des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage. Dem Opfer dieser Auseinandersetzung gehe es soweit gut, die Person habe eigentlich auch keine medizinische Behandlung gewollt. Beide Kontrahenten hätten ihre Freunde informiert, wodurch es zu der größeren Auseinandersetzung gekommen sei. Das Kräfteverhältnis unter den 20 Personen benennt Klaiber mit 15 zu fünf. Die Ermittlungen laufen noch, das Polizeirevier Singen bittet um Hinweise unter Telefon (077 31) 888 0.