Gemeinsam haben sich die Singener Unternehmerverbände IG Süd und City-Ring in einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die Landesregierung gewandt. Im Namen von über 300 Handelsbetrieben mit über 3000 Beschäftigten in der Stadt fordern sie im Umgang mit der Pandemie ein Krisenmanagement, das Zukunftsfähigkeit ermöglicht.

Singen Sorgen wegen Corona-bedingter Schließungen, Hoffnung auf staatliche Hilfe: Der Singener Handel hat den Corona-Blues Das könnte Sie auch interessieren

Die Regeln seien immer realitätsferner geworden, beklagen IG-Süd-Vorsitzender Dirk Oehle und City-Ring-Sprecher Alexander Kupprion in dem schreiben. Nicht mehr nachvollziehbaren Verordnungen würden zu Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit führen. Inhaber, Beschäftigte und Kunden seien am Ende Ihrer Kräfte – körperlich und seelisch. „Dieser Aufundzu-Effekt ist für uns nicht tragbar“, so Oehle und Kupprion.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Für eine lösungsorientierte Entspannung sollte auf regelmäßige Schnelltests, eine zuverlässigere Versorgung der Impfzentren, die schnelle Digitalisierung der Gesundheitsämter und Luftfilter für Schulen gesetzt werden. Durch weitere Schließung werde nichts erreicht, außer einer weiteren Schwächung von Wirtschaft und Mittelstand. Man fühle sich im Stich gelassen und hoffe, endlich eine Perspektive zu bekommen.