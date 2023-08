Singen vor 23 Minuten

Haltet den Dieb! Ladendetektiv und Passant machen Verdächtigen dingfest

Ein 16-Jähriger will in einem Singener Ladengeschäft eine Hose stehlen, hat aber nicht mit dem aufmerksamen Ladendetektiv gerechnet. Dem kommt in der Not noch ein Passant zur Hilfe.