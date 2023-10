Es zeigt sich, dass kurz vor Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zum 1. Januar 2024 der Beratungsbedarf groß ist. So war Energieberater Jens Rech am Gemeinschaftsstand von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Energieagentur des Landkreises Konstanz zur Baumesse in der Singener Stadthalle einer der begehrtesten Gesprächspartner der Messebesucher. Manchem von ihnen konnte er seine Sorgen nehmen. Denn auch wenn der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen beschlossene Sache sei, sei laut GEG erst am 1. Januar 2045 endgültig Schluss damit. Erst dann dürfen Gebäude ausschließlich mit erneuerbaren Energien beheizt werden.

Bei seinem Rundgang über die Messe ließ sich OB Bernd Häusler von Margot Schöndienst von der gleichnamigen Zimmerei über Photovoltaikanlagen informieren. | Bild: Sandra Baindl

Die Bau- und Immobilienmesse „meinZuhause!“ ist eine feste Größe im Singener Veranstaltungskalender. Am Wochenende wurde die 17. Auflage in der Stadthalle begangen. Mit mehr als 40 Ausstellern blieb die Anzahl der Unternehmen trotz Krise der Branche konstant. Geändert hat sich jedoch der Schwerpunkt der Messe. Denn diesmal nahm das Thema Energieberatung und Sanierung deutlich mehr Raum als in den Vorjahren ein, was sich auch im umfangreichen Vortragsprogramm widerspiegelte. Besonders zahlreich vertreten waren Unternehmen, die Photovoltaikanlagen zum Kauf oder zur Miete anboten. Und auch ungewöhnliche Konzepte wie Infrarotheizungen mit einer berechneten Lebensdauer von 125 Jahren oder ein Wärmeparkett mit integrierter Carbonheizung wurden präsentiert.

Was die Sanierung von Bestandsimmobilien anbelangt, war die Empfehlung des Energieberaters eindeutig: Vor dem Einbau einer neuen Heizung müsse zunächst das Augenmerk auf die Gebäudehülle gelegt werden, erklärt Jens Rech. Denn ein Haus mit zusätzlich gedämmtem Dach und Wänden und erneuerten Fenstern habe natürlich einen deutlich geringeren Wärmebedarf als ein unsaniertes Gebäude. Erst wenn feststehe, ob und welche Teile der Gebäudehülle saniert würden, könne man sich Gedanken über Art und Dimensionierung der Heizung machen. Auch im Dschungel der Fördermaßnahmen konnte die Energieagentur weiterhelfen. Ebenfalls kostenlose Beratung gab es von der Kriminalpolizei, die wichtige Hinweise zum Schutz vor Einbruch lieferte und den Beratungsservice der Polizei vorstellte.