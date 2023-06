Die Singener Polizei ermittelt in einem Fall mehrfacher Sachbeschädigung. Unbekannte haben in der Nacht auf Montag mehrere Hausfassaden in der Stadt mit Graffiti verunstaltet. Sowohl in der Alemannenstraße, als auch in der August-Ruf- und Hohenkrähenstraße seien Graffiti angebracht worden.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter jeweils die Schriftzüge „FCS Schaffhausen“ und „FCS ULTRAS“ auf die Hauswände gesprüht. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen entgegen, Telefon 07731 8880.