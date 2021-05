von Nicola Westphal

Gutes zu tun, macht sowohl den Nehmenden als auch den Gebenden glücklich, so behaupten psychologische Studien. Und dabei sind es oft die kleinen Dinge, die anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 2005 haben zwei Neuseeländer den Tag der spontanen Nettigkeiten ins Leben gerufen. Katrin Blanz ist Lehrerin für Deutsch und Französisch am Singener Friedrich-Wöhler-Gymnasium und hörte im Radio von diesem außergewöhnlichen Feiertag. Sie nahm die Idee zum Anlass, ihn zum Teil des Unterrichts werden zu lassen. „Ich wollte mit diesem Projekt eine positive Atmosphäre in die trostlose Corona-Zeit bringen und was die Schülerinnen und Schüler letztendlich daraus gemacht haben, ist wirklich toll“, erklärt sie.

Mit einem Lese-Verständnistext hat sie ihre Klasse 6f auf das Thema eingestimmt. In Diskussionsgruppen haben die Schülerinnen und Schüler dann Ideen gesammelt und jeder hat selbst sein Bingo entworfen, mit Dingen, wie sie ganz im Sinne der Aktion Gutes tun können, um der Familie, Freunden oder auch wildfremden Menschen eine Freude zu bereiten – und zwar ohne dabei eine Gegenleistung zu erwarten.

So schlugen sie vor, jemandem einen lieben Brief zu schreiben, ein Kompliment zu machen, jüngeren Geschwistern etwas vorzulesen, Müll zu sammeln und vieles mehr. Eine Rangliste zeigte auf, welche Ideen den Kids am meisten Spaß gemacht haben und eine schriftliche Feedbackrunde rundeten das Projekt ab. Das Resümee von Schüler Loris Bruno lautet: „Ich fand das eine sehr tolle Aktion, die mir und den Mitmenschen sehr viel Spaß gemacht hat.“ Sein Mitschüler Elias Schwarzkopf meint: „Ich habe mir vorgenommen, auch ohne diesen Anlass anderen Menschen öfter eine Freude zu machen.“ Lielle Langer erzählt: „Meine Freundin und ich haben Müll auf der Straße gesammelt und unseren Eltern Hilfe im Haushalt angeboten. Es war ein tolles Gefühl, andere happy zu machen.“ Die Aktion hat offensichtlich allen Spaß gemacht und jemanden glücklich zu machen, findet hoffentlich Nachahmer.