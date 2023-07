58 Abiturienten konnte Kerstin Schuldt, Direktorin des Hegau-Gymnasiums, dieses Jahr ihr Reifezeugnis überreichen. Auch diesmal erzielten die Schüler sehr gute Ergebnisse. Dreimal wurde die Traumnote von 1,0 vergeben. Zwölf Schüler erreichten einen Durchschnitt von 1,5 oder besser. Alle 58 Abiturienten zusammen hatten einen Schnitt von 2,1.

Erstaunlich erschien daher das durchaus provokante Motto, das die Abiturienten in Anlehnung an einen bekannten Rocksong für ihren Jahrgang wählten: „Highway from Hell“ (Autobahn aus der Hölle). Auch der Leistungskurs Musik schien erfreut über das Ende der Schulzeit. Die Schüler dichteten den Udo-Jürgens-Schlager „Griechischer Wein“ in „Endlich vorbei“ um.

Schulleiterin Schuldt nahm den Slogan der Abiturienten sportlich. Wenn das Motto bedeute, dass sie fortan alle alten Laster und schlechte Angewohnheiten aufgeben und zukünftig pünktlich, ausgeschlafen und gut vorbereitet in Universitäten und Ausbildungsstätten erscheinen wollten, dann gratuliere sie herzlich dazu. Sie war sich sicher, dass die Erinnerung an die Schulzeit im Rückblick immer schöner würde und sich die Schüler eines Tages daran als „Paradise lost“ (Verlorenes Paradies) erinnern würden.

Bürgermeisterin Ute Seifried betonte in ihrem Grußwort die Besonderheit des diesjährigen Jahrgangs. Er habe besonders widrige Umstände erfahren: Corona-Pandemie, Kriegsausbruch in Europa und die immer präsenteren Folgen des Klimawandels. Sie sei dankbar für die jungen Menschen, die sich für ihre Ziele stark machten und die Welt zu einem lebenswerten Platz für sich und zukünftige Generationen gestalten wollten. Sie verband damit die Hoffnung, dass diese Generation vieles besser machen werde, als ihre es getan habe. Außerdem betonte Seifried die günstige Lage am Arbeitsmarkt für die Schulabgänger. Arbeitgeber würden um potenzielle Arbeitnehmer buhlen. Und auch sie nutzte die Gelegenheit, um die Werbetrommel für eine Tätigkeit im Öffentlichen Dienst zu rühren.

Schulsanitäterin ausgezeichnet

Regelmäßiger Teil der Abiturfeier ist auch der Dank des Elternbeirats. Als Sanitätsengel beschrieb der Vorsitzende des Elternbeirats, Jan Böttcher, die Abiturientin Inola Kramer und zeichnete sie für ihre Arbeit im Schulsanitätsdienst aus. Sie stand ihre gesamte Schulzeit helfend für ihre Mitschüler bereit. Von einer kafkaesken Achterbahnfahrt mit zahlreichen Höhen und Tiefen sprach der Abiturient Leonhard Kunz im Rückblick auf die Schulzeit am Hegau-Gymnasium. Trotz aller Mühen auf dem Weg bis zum Abitur hielten sie nun den Freifahrtschein in die Zukunft in den Händen und hätten die Verantwortung für zukünftige Generationen. Zum Abschluss war Kunz sich sicher: „Uns kann keiner mehr aufhalten!“

Für die Feier in der Aula des Hegau-Gymnasiums hatten sich die Abiturienten etwas Besonderes einfallen lassen. Nachdem sie selbst acht Jahre oder länger Rede und Antwort stehen mussten, waren nun die Lehrer an der Reihe. Unter dem Motto Abi-Billionär hatten diese in Anlehnung an die beliebte Quizshow die Fragen von Moderatorin Mailin Kaiser zu beantworten. Das entpuppte sich als gar nicht so einfach. Neben politischen Kenntnissen wie dem Vergleich der britischen Zeitung „Daily Star“ zwischen der Lebensdauer eines Blattsalats und der Amtszeit von Ex-Premierministerin Liz Truss galt es, auch auf ganz lebensnahe Fragen eine Antwort zu finden. Immerhin wussten alle Lehrer, in welcher Ecke des Bildschirms sich die elektronischen Tafeln in den Klassenzimmern ausschalten ließen.

Das Publikum lernte, dass sich die Schülerzahl des Jahrgangs von der 5. Klasse bis zum Abitur halbiert hatte. Wie es zu dieser Reduzierung kommen konnte, erläuterte Schulleiterin Schuldt im Gespräch mit dem SÜDKURIER: Der diesjährige Abiturjahrgang sei einer der Jahrgänge, die am stärksten von den Corona-Einschränkungen getroffen wurde. Denn zu Pandemiezeiten wurde zum einen besondere Rücksicht auf die unteren Jahrgänge genommen. Zum anderen auch auf die oberen Jahrgänge, die bereits in der Oberstufe an ihrer Abiturnoten arbeiteten.

Die Klassen dazwischen seien jedoch wochenlang ins Homeschooling geschickt worden. So sei es zu erklären, dass manche Schüler nach Abschluss der 9. oder 10. Klasse auf andere Schulen wechselte oder nach der 11. Klasse ihre Schullaufbahn beendeten. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren absolvierte auch kein Schüler gleichzeitig mit dem deutschen das französische Abitur „Baccalauréat“.

Der Arbeitsmarkt wird wohl ein Weilchen auf die Absolventen warten müssen. Denn allzu oft wurden an diesem Abend bei der Frage nach dem nächsten Schritt auf der Berufslaufbahn ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ganz einfach Reisen genannt, was auch auf die drei Jahrgangsbesten zutrifft.