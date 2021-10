Größtes Bauprojekt der Geschichte, großes Wachstum, hohe Schlagzahl – das ist die Bilanz der Baugenossenschaft Oberzellerhau (BGO). Trotz Corona hat die BGO rund 18,2 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr in Neubauten und in die Erhaltung des Bestandes investiert. Und dennoch war das Jahr 2020 kein einfaches, wie Thomas Feneberg, geschäftsführender Vorstand, anlässlich der 108. Generalversammlung gegenüber dem SÜDKURIER erklärt: „Wir hatten ein sehr arbeitsreiches Jahr. Corona hat auch uns in allen Bereichen schwer zu schaffen gemacht“, sagt er.

Drei Projekte, die Druck vom Markt nehmen

Laut Thomas Feneberg sei und bleibe das unangefochtene Kerngeschäft der BGO die Vermietung, die Verwaltung und die Pflege des eigenen Wohnungsbestandes sowie dessen fortlaufende Modernisierung und Instandhaltung. Laut Feneberg beläuft sich die Anzahl an eigenen Mietwohnungen in Singen und der unmittelbaren Umgebung auf rund 1440 Wohneinheiten (Stand 31. Dezember 2020). Diese Zahl wächst in den vergangenen Jahren stetig: „Mittlerweile sind es bereits über 1500 Wohnungen“, so Feneberg weiter.

Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Graf (rechts) wurde von BGO-Chef Thomas Feneberg (links) und dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard Alder (Mitte) geehrt. | Bild: Baugenossenschaft Oberzellerhau

Rund 16 Millionen Euro hat die BGO 2020 in Neubauten vor allem für die Projekte Kunsthallenareal, Karl-Schneider-Straße und Wehrdstraße investiert. Feneberg rechnet vor: Bis zum Jahr 2024 sollen alleine durch diese drei Neubauvorhaben rund 250 neue Mietwohnungen in Singen realisiert werden. „Beim Kunsthallenareal sind es 84 Wohnungen, in der Karl-Schneider-Straße 71 und in der Wehrdstraße 88 Wohnungen“, sagt Feneberg.

Ohnehin stellt das Vorhaben in der Wehrdstraße das größte Neubauprojekt in der Geschichte der BGO dar. Dort sollen in vier Gebäude 88 Wohnungen entstehen – 40 davon barrierefrei. Neben den Wohnungen soll mit Aldi auch ein Lebensmittelmarkt einziehen. Mit rund 40 Millionen Euro kosten die Neubauten laut Feneberg so viel wie noch kein anderes Projekt zuvor. Die Fertigstellung ist für das zweite Halbjahr 2024 geplant. Aktuell laufen die Rohbauarbeiten. Dann soll es bei der BGO aber erst einmal gut sein: „Weitere Vorhaben im Bereich Neubau sind vorerst nicht geplant“, sagt Feneberg.

Steigen die Mieten bald wegen Corona?

„Wir spüren den Druck auf dem Wohnungsmarkt“, schildert Thomas Feneberg. Wie groß die Nachfrage tatsächlich ist, wird mitunter auch dadurch deutlich, wenn Thomas Feneberg von der aktuellen Warteliste der Baugenossenschaft Oberzellerhau spricht: Darauf befinden sich laut seiner Aussage rund 500 bis 600 Mitglieder der BGO.

Daher seien die Neubauten laut Feneberg bereits vor der Fertigstellung vergeben. „Bevor wir fertig sind, sind die Klingelschilder schon angebracht“, so der BGO-Chef. Auch die restlichen Wohnungen in der Karl-Schneider-Straße, die zum Jahresende bezogen werden, seien schon komplett vergeben. Ein Drittel der 2600 Mitglieder ziehe dabei innerhalb des Bestandes der BGO-Wohnungen um, zwei Drittel der Mieter kommen neu dazu.

Baukosten: Keine Grenzen nach oben

Auch Corona mache der Baugenossenschaft zu schaffen: lange Wartezeiten für Material, gestiegene Baukostenpreise, erhebliche Lieferengpässe. Feneberg sieht dieser Entwicklung mit Sorge entgegen: „Wenn sich die Baupreise weiter so entwickeln, und davon ist auszugehen, wird es schwierig werden, sozialverträgliche Mieten auf dem Markt zu platzieren.“ Aktuell liegen die Baukosten für einen Quadratmeter laut Feneberg zwischen 3500 bis 3800 Euro im Neubau.

Thomas Feneberg bei Spatenstich in der Wehrdstraße. | Bild: Matthias Güntert

Aber: „Dort sind derzeit keine Grenzen nach oben“, so Feneberg. Die BGO ruft derzeit zehn Euro Kaltmiete pro Quadratmeter für eine Neubauwohnung auf. Sieben bis acht Euro pro Quadratmeter sind es bei Bestandswohnungen. „Ab 4000 Euro Baupreis pro Quadratmeter werden Kaltmieten von zehn Euro nicht mehr darstellbar sein“, sagt Thomas Feneberg im Gespräch.

Die Bilanzzahlen sehen gut aus

Die Baugenossenschaft Oberzellerhau ist nach eigenen Angaben mit rund 1500 Mietwohnungen und 20 gewerblichen Einheiten verteilt auf eine Gesamtfläche von über 100.000 Quadratmetern der größte Vermieter in Singen.

Die Bilanzsumme konnte im Jahr 2020 um über 20 Millionen auf nunmehr rund 98,5 Millionen erhöht werden (im Jahr 2019 waren es 78 Millionen Euro). Das Eigenkapital erhöhte sich um 1,5 Millionen Euro auf rund 25 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss betrug im zurückliegenden Geschäftsjahr rund 1,4 Millionen Euro. Im Jahr 2019 betrug dieser 1,7 Millionen Euro.

Der BGO-Umzugsteht bevor

Die BGO wird nur noch wenige Tage im alten Gebäude in der Straße Oberzellerhau 2 anzutreffen sein. Denn auch für die Baugenossen steht ein Umzug an: „Wir werden in der kommenden Woche unsere neue Zentrale im Oberzellerhau 1, eingebettet im Neubau in der Karl-Schneider-Straße, beziehen“, sagt Thomas Feneberg. Was mit den alten Räumlichkeiten geschieht, steht indes schon fest: Laut Feneberg wird Allgemeinmediziner Michael Kamphans seine Praxis von der Thurgauer Straße dorthin verlagern. „Der Mietvertrag ist bereits unterschrieben“, so der BGO-Chef.