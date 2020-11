Es gibt auch gute Nachrichten in Corona-Zeiten: Die Nahversorgung der unteren Singener Nordstadt wird gesichert, wenn auch erst im Frühjahr 2021. Das bestätigt nicht nur Rainer Kupprion als Miteigentümer der Immobilie am Heinrich-Weber-Platz, sondern auch die Pressestelle von Lidl Deutschland in Neckarsulm. Geduld ist dennoch nötig.

Versorgungslücke bis Cano-Eröffnung

Weil der City-Markt-Münchow seinen Singener Standort ins neue Cano-Einkaufszentrum verlagert, wo er die Verkaufsfläche nahezu verdoppeln kann, hatte das Geschäftsführer-Ehepaar Andreas und Nadine Schulze bereits Mitte Oktober mit dem Abverkauf begonnen. Der Plan war, zum 31. Oktober zu schließen, um dann im Cano am 19. November mit dem neuen Vollsortiment an den Start zu gehen.

Das wird nach dem Baustellenstopp zu Beginn dieser Woche jedoch nicht mehr möglich sein. In einem Massentest waren (wie berichtet) 109 Bauarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Um eine rasche Ausbreitung des Virus zu verhindern, hat die Stadt per Verordnung den Baubetrieb komplett eingestellt. In der Folge wird der Eröffnungstermin des Cano verschoben. Ein neuer Termin ist bisher nicht bekannt.

Vor allem für Ältere ein Problem

Vor allem Innenstadtbewohner, die nicht mehr so mobil sind, hatten beklagt, dass sich ihre Versorgungslage durch die Schließung des City-Marktes sowie der Karstadt-Lebensmittelabteilung deutlich verschlechtert habe. Nun gilt es, das Versorgungsvakuum zu überbrücken. Der Abverkauf im Markt am Heinrich-Weber-Platz verlief so rasant, dass der Laden bereits am 26. Oktober, eine Woche früher als geplant, seine Türen schließen musste.

Nun verlängert sich das Vakuum durch die spätere Eröffnung des Cano. Dort wird neben Edeka auch Norma eine Filiale eröffnen. Wann das sein wird, hängt von der weiteren Entwicklung in der Bekämpfung der Corona-Pandemie ab. Das verlangt besonders von älteren Menschen im Zentrum von Singen Geduld. Immerhin: Der Laden am Heinrich-Weber-Platz bekommt einen Nachfolger.

Hochwertig und modern

„Wir haben schon vor eineinhalb Jahren den Vertrag mit Lidl geschlossen“, erklärt Rainer Kupprion als Mitglied der Grundstücksgemeinschaft am Heinrich-Weber-Platz. „Lidl wird dort ein neues City-Markt-Konzept umsetzen, das sich deutlich von den bekannten Läden unterscheiden wird.“ Die gesamte Inneneinrichtung werde rausgeschmissen, die Klimaanlage erneuert und ein neues Laden-Design realisiert. Insgesamt werde Wert auf ein hochwertiges und modernes Erscheinungsbild gelegt, sagt Kupprion. „Sobald die Übergabe von Edeka zum Jahresende stattgefunden hat, übernimmt Lidl die Fläche. Es herrscht Aufbruchstimmung.“

Bisher betreibt Lidl in Singen nur eine Filiale in der Singener Südstadt. Karina Maggetti ist die Leiterin der Immobilienenabteilung der Lidl-Regionalgesellschaft in Hüfingen. Sie erläutert das Ladenkonzept für den Heinrich-Weber-Platz: „Wir werden in der Freiheitsstraße 23 eine zweite Filiale mit rund 800 Quadratmetern eröffnen. Mit diesem Standort möchten wir einen wichtigen Beitrag für die Nahversorgung der Singener Innenstadt leisten.“

350 Parkplätze in der Tiefgarage

Um den Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis zu ermöglichen, werde die Erdgeschossfläche umgestaltet und mit neuen Regalen in hochwertiger Optik und neuen Kühlmöbeln ausgestattet. „Im Obst- und Gemüsebereich kommen beispielsweise beleuchtete Regale zum Einsatz, die das Frischesortiment besonders hervorheben“, erklärt Maggetti. Die Erreichbarkeit der Filiale werde durch 350 Parkplätze in der öffentlichen Tiefgarage gewährleistet.

Das Sortiment beinhalte rund 4000 Einzelartikel, so Maggetti. „Dazu zählen Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und Exoten, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren, Bio- und Fairtrade-Produkte sowie To-go-Produkte für den unkomplizierten Verzehr zwischendurch.“ Lidl plane, im Januar mit der Umgestaltung der Mietfläche zu beginnen, erklärt die Immobilien-Chefin. „Die Eröffnung ist für Frühjahr 2021 vorgesehen“, verspricht sie.