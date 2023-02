Frau Postel, was würden Sie sagen, wenn Sie jemandem erklären müssten, was Sie beruflich machen?

Ich würde mich als Entertainerin beschreiben und ich bin sicher, dass das der schönste Beruf der Welt ist. (lacht) Ich singe, mache Musikkabarett, präsentiere Quatsch mit Gesang. Ich lache selbst gerne und ich möchte ein Programm bieten, bei dem das Publikum sehr viel lachen kann. Ich denke, das ist meine Verbindung zum Publikum, der Humor.

Sie verbinden in Ihrer Arbeit stets eine bestimmte Musikrichtung mit selbstgeschriebenen Texten. Was daraus entsteht, ist ein explosives Programm.

Ja, ich bin nicht Komponistin, sondern eine Texterin, die parodiert. Und es sind die Gegensätze, mit denen ich spiele und die den Humor ausmachen. Meine Programme sind eine Mischung aus Revue, Kabarett, Comedy und auch Schauspiel, weil sie einen Plot, eine Handlung, beziehungsweise eine Entwicklung haben.

Ihr aktuelles Programm heißt „Alles Tango, oder was?“ Wie kam die Idee dazu?

Ich bin mit Musik groß geworden, insbesondere mit der Musik der 20er-Jahre. Bei meinem Opa habe ich diese noch auf alten Schellack-Platten gehört. Meine erste eigene Langspielplatte war die Zauberflöte. Ich liebe große, emotionale Musik, vor allem die Oper, Jazz und Tango. In meinen letzten Programmen habe ich klassische Musik mit neuen Texten versehen und im aktuellen Programm habe ich mich auf Tango konzentriert, weil mich diese Musik fasziniert und ich selbst seit vielen Jahren begeistert Tango tanze. Zu der sinnlichen, emotionalen, teils klagenden Tangomusik habe ich freche Texte geschrieben und schlüpfe auf der Bühne in die Rollen zwei konträrer Figuren. Einerseits in die Rolle der pfälzischen „Madame de Toilette“, andererseits in die der glamourösen Tango-Chanteuse

Wer ist Madame de Toilette?

In Argentinien, der Wiege des Tangos, gibt es keinen Begriff für diese „Toilettenfrau“, die bei keiner Milonga, also einem Tanzabend, fehlt, daher habe ich sie Madame de Toilette genannt. In meinem Programm ist sie eine Pfälzerin, die in ihrer wunderbar einfachen und doch philosophischen Art das Publikum mitnimmt, das den Tango und seine Bedeutung vielleicht nicht kennt. Sie sinniert über den tangotanzenden Papst, stellt tiefsinnige Überlegungen an und erzählt andererseits derbe Herrenwitze, die sie bei ihrer Arbeit mitgehört hat. Auf der Bühne schlüpfe ich im Wechsel in ihre Rolle und in die der glamourösen Diva, die – ähnlich Marlene Dietrich – von oben herab und mit Stolz ihre frechen Tango-Texte präsentiert. Beide Figuren nähern sich im Laufe des Abends einander an.

Musikalisch werden Sie von Norbert Kotzan und Bobbi Fischer begleitet, zwei der bekanntesten Tangoinstrumentalisten Deutschlands. Wie kam es dazu?

Bobbi ist nicht nur als Pianist ein grandioser Musiker und wir kennen uns schon lange. Norbert spielt das Bandoneon. Madame de Toilette nennt es „Quetschkommod“ und „C-Dur-Expander“, das Tangoinstrument, das zwar schwer zu spielen ist, aber diesen einzigartigen, authentisch argentinischen Klang hat. Norbert kenne ich vom Tango tanzen und daraus hat sich eine wunderbare Freundschaft entwickelt. Es war schnell klar, dass wir zusammen musizieren wollen. Beide Kollegen haben nicht nur Musik im Blut, sondern auch eine komödiantische Ader. Was uns vereint, ist außerdem, dass wir alle den Kleinkunstpreis gewonnen haben. Unser Humor, das Niveau, der Spaß an der Arbeit, das alles passt einfach!

Braucht man Wissen über den Tango, wenn man Ihr Kabarett-Programm verstehen möchte?

Aber nein! Das Programm versteht jeder, gegebenenfalls lachen die Tango-Kenner ein wenig mehr oder an anderen Stellen als die Nichtkenner. Aber eine große Portion Unterhaltung und Humor gibt es für jede und jeden im Publikum. Das Programm lädt zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Nachdenken ein. Das wohl größte Kompliment habe ich von meiner Mutter bekommen, die mit Tango nichts anfangen kann. Sie fand es großartig und hat gesagt, dass sie sich köstlich amüsiert und herzhaft gelacht hat.

Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie möchten keine Trennung zwischen U- und E-Musik machen. Für Sie gebe es nur gute oder schlechte Musik. Was ist für Sie gute Musik?

Gute Musik geht für mich immer in Herz und Hirn. Selbst aus einem Schlager, der manchmal gerade mal aus drei Akkorden besteht und nur fürs Herz gemacht ist, kann man ein Chanson machen. Ein Freund von mir hat mal gesagt: Ein Chanson ist das intelligente Lied, weil er immer Herz und Hirn berührt.

Nach der Veranstaltung in der Gems geht es übergangslos in eine Milonga.

Ja, inspiriert von der Musik darf sich das Publikum noch einmal aktiv dem Tango hingeben. Entweder indem es selbst auf die Tanzfläche geht oder mit einem Glas Rotwein an der Bar steht und den Tanzpaaren zuschaut. Auch das ist ein Genuss.

Was haben Sie für das nächste Programm geplant?

Zurzeit spiele ich vier Programme: Tangokabarett, die Operncomedy „Sing oper stirb“, mein Best of „Die Postel jubiliert“ und das XXL-Programm „Affaire Mozart“ mit dem Salon Orchester Schwanen.